Elever fik fantasy helt ind under huden

ESBJERG: Hvis man er en af dem, hvor danske stile om ens forhold til ungdomspolitik eller indvandring kan føles lidt træge at få skrevet, var der helt andre boller på suppen på gymnasiet Rybners i denne uge.

Her måtte man drømme sig i retning af tv-serier som Game of Thrones og Vampire Diaries, eller film som Hunger Games, Harry Potter og Ringenes Herre. Og tilmed midt i dansktimen og uden at få andet end ros for det.

Fredag var nemlig omdøbt til fantasy-dag for en række 2.g-elever på Rybners. Dansklærer Inger Karlsmose havde fremtryllet et program, hvor eleverne både skulle møde fantasy-forfatter Mette Finderup, se et fantasy-maleri blive til af kunstner Erik Lindberg og også selv skrive en fantasy-fortælling.

- Der har været en rigtig god stemning i løbet af dagen. Eleverne syntes, det har været svært, men også spændende og sjovt. Og som lærer har det været rart at arrangere noget, hvor danskfaget er meget andet end bare støttefag for de andre fag, fortalte Inger Karlsmose.