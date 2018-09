Elever efter kanotur: Vi var ikke i havsnød

Da to lærere fra Esbjerg Gymnasium tirsdag ringede 112 under en kanotur på Varde Å, endte det i en større redningsaktion. Dog er episoden ifølge to af eleverne og en lærer blevet overdramatiseret, og politiet har oplyst faktuelt forkert om hændelsen.

- Vi er i gang med at undersøge sagen. Og det er korrekt, at der nogle detaljer om hændelsesforløbet, som vi ikke har fået beskrevet helt korrekt i pressemeddelelsen. Det beklager vi naturligvis, og vi får korrigeret pressemeddelelsen.

- Politiet har ikke forstået sammenhængen rigtigt, og det er ærgerligt, at det gør, at der kommer forkerte informationer ud i landsdækkende medier, siger Niels Brage, som er en af de to lærere fra Esbjerg Gymnasium, der var med på turen.

En kano manglede

Både to elever og læreren fortæller, at der var planlagt et stop undervejs til at holde pause, så man sørgede for, at alle 33 elever var med - 3,7 kilomenter hen ad ruten på i alt 9,2 kilometer. Her ventede den forreste kano fra klokken 14.05, og lige så stille kom eleverne dryssende i deres kanoer. Den sidste var på stedet 14.40, men der manglede stadig én kano med to piger i. Ved pausestedet forsøges den første kontakt til de to elever i den manglende kano.

Efter lidt tid sejler de to lærere derfor tilbage for at lede, men de må give op efter 3-400 meter, da strømmen er for stærk. Lærerne lægger ind til siden for at vente, og de ringer til skolen for at lade dem ringe til de to elever kontinuerligt imens.

- Vi var bekymrede for, hvor de var blevet af, så vi forsøgte at ringe til dem flere gange, men vi kunne ikke få fat i dem. Vi var dog aldrig bekymrede for, om de var kommet til skade. Mens vi sejlede tilbage ad ruten, fortsatte de andre elever frem mod Janderup Ladeplads, fortæller Niels Brage.

Han forklarer, at han og kollegaen gennemgår alle tænkelige scenarier, mens de venter på, at pigerne dukker op. De vurderer sammen, at pigerne umuligt kan være i fare på så lavt vand med så kort afstand til bredden på begge sider. Derfor vælger de på et tidspunkt at sejle den anden vej igen, så de kan nå frem til slutdestinationen sammen med resten af eleverne.

- Da vi har ventet på pladsen i 20 minutter, slår vi alarm, for da synes vi, det er for længe, siden vi har hørt fra de to piger, siger læreren.

På det tidspunkt mangler der også tre øvrige kanoer, den ene når frem til Janderup Ladeplads inden kystvagten finder dem, mens de øvrige 2 bliver samlet op på vejen af kystvagter kort afstand fra Ladepladsen.