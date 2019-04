Elektronisk, kirke- og folkemusik: Flere har søgt om optag på konservatoriet i Esbjerg

Esbjerg: Samlet har 126 ansøgere søgt om optag på en bacheloruddannelse på Syddansk Musikkonservatorium i enten Esbjerg eller Odense. Det er en stigning på 50 procent sammenlignet med gennemsnittet de seneste fem år. Derudover har 84 personer søgt om optag på skolens kandidatuddannelser. Her er der en fremgang på 27 procent. Fremgangen forhøjer kvaliteten på skolen, mener skolens vicerektor, Martin Gade.

- Vi er rigtig glade for den øgede interesse for vores uddannelsesinstitution. Det er meget vigtigt for den kvalitet, vi har på skolen, fordi vi kun rekrutterer de bedste ansøgere. Så jo flere vi har at vælge imellem, desto bedre et hold kan vi udvælge, siger Martin Gade. Han har ikke de præcise ansøgertal for Esbjerg, men han fortæller, at fremgangen procentvis er den samme for skolen i Esbjerg og afdelingen i Odense.

Syddansk Musikkonservatorium i Esbjerg har plads til samlet 110 elever på deres bachelor og kandidatuddannelser med opstart i august 2019.