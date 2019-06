Elektronisk P-henvisning klar til debut i Ribe

- Jeg ved, at mange har set frem til at systemet går i luften. Og man må sige, at timingen ikke kunne være bedre i forhold til den nylige indvielse af det nye Jacob A. Riis Museum, som vil tiltrække endnu flere besøgende til byen, siger formand for Teknik & Byggeudvalget, Søren Heide Lambertsen, som glæder sig til indvielsen den 2. juli kl. 15 ved Kvickly i Ribe, hvor alle er velkomne.

I april blev de første skilte med dynamisk parkeringshenvisning sat op i Ribe, og efter planen vil 19 dynamiske og 10 statiske skilte fremover vise, hvor der er ledige p-pladser i byen.Skiltene vil hjælpe parkeringssøgende bilister ved at lede dem af de veje, som er mest hensigtsmæssige i forhold til eksempelvis at lede trafikken uden om bymidten i Ribe. Samtidig informeres bilisterne om, hvor der er ledige p-pladser.

Domkirkepladsen

Arbejdet med at etablere skiltene blev afsluttet for to uger siden, og de seneste uger er systemet blevet testet. Softwaren er blevet afprøvet, og der har været en finjustering af visningen på skiltene. Det har forbipasserende dog ikke oplevet, fordi hvide poser stadig dækker skiltene. Nu er tiden dog kommet til, at systemet får debut.

Søren Heide Lambertsen forklarer, at projektet er blevet lidt forsinket i forhold til tidsplanen, da en godkendelse i forhold til at etablere skilte på omfartsvejen og Haderslevvej var længere tid undervejs end forventet.- For os har det været vigtig med en færdiggørelse lige op til højsæsonen. Turisterne peger netop på, at parkeringen har været et problem. Det vil systemet afhjælpe, og vi tror på, at trafikken omkring Domkirkepladsen falder, siger Bo Maimburg, næstformand for Ribe Handelsstandsforening.Efter installationen er gennemført i Ribe kommer turen nu til Esbjerg. Her begynder man at forberede installationen af skiltene i løbet af sensommeren.