Elektronikgiganten Power gør sig klar til esbjergensisk storm

Mens Power fortsat venter med at offentliggøre en åbningsdato, er 40 ansatte og håndværkere i fuld sving med at gøre det tidligere H & M-lejemål ved Bilka klar til det, direktøren lover bliver en vild åbningsfest.

Her i det 2.000 kvadratmeter store lokale er omkring 40 ansatte, hvoraf 36 nyansatte, under ledelse af varehuschef Kasper Sams, ved at gøre Esbjergs nye Power-varehus åbningsklar.

Bortset fra fire internt rekrutterede folk, er 36 af stillingerne hos Power nye job i Esbjerg. Og interessen må siges at have været kolossal. Således oplyser Power, at man har modtaget ikke færre end cirka 800 ansøgninger til stillingerne.Ved et informationsmøde på ECH park tidligere i år dukkede omkring 250 interesserede aspiranter op.

Flere tilbud

Topchef Jesper Boysen er der også. Det første gang, siden han tidligere i år sagde god for lejemålet ved siden af Bilka.

- Vi glæder os helt vildt til at komme til Esbjerg. Byen har længe stået højt på vores ønskeliste. Vi har før kigget på et areal på den anden side af jernbanen, hvor der er planer om Ikea, vi har også kigget på Toys R Us-lejemålet, og vi har kigget ved Esbjerg Storcenter, men det var lige her, at beliggenhed, husleje og omkostninger gik op i en højere enhed, fortæller Power-direktøren.

Med et 30 dages prismatch-koncept har Power helt bevidst valgt at placere sig tæt på konkurrenten, Elgiganten, der er placeret på den anden side af Kjersing Ringvej, og Jesper Boysen lover, at Powers ankomst til landets femtestørste by vil medføre øget konkurrence og flere gunstige tilbud til forbrugerne.

- Når Power kommer, falder priserne. Det mønster har vi set gang på gang. Det er muligt, at der ikke ligefrem starter en langvarig priskrig, men det, kunderne i hvert fald får, er en situation, hvor der oftere kommer varer på tilbud, forklarer Jesper Boysen.

Han lover også, at selve åbningsdagen bliver et festfyrværkeri af vilde tilbud, men præcist hvornår det bliver, ved han endnu ikke. Han gætter dog på, at det senest bliver en gang i den sidste tredjedel af september.