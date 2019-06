Elektronikgigant åbner i Esbjerg: Nu falder priserne

Elektronik- og hvidevarekæden Power afslører nu, at den åbner sin næste butik i City Nord i Esbjerg med Bilka som nærmeste nabo. Det kommer til at skærpe konkurrencen, lover Powers direktør.

Elektronik- og hvidevaregiganten har i mindst et par år haft et godt øje til Esbjerg, og nu afslører kædens administrerende direktør Jesper Boysen, at Power efter sommerferien åbner en splinterny 2.000 kvadratmeter butik i Esbjerg.

Men i den nærmeste fremtid behøver kunderne i Esbjerg og omegn ikke køre langt for at gøre indkøb hos Power.

Power er et forholdsvis nyt koncept, men historien begynder faktisk helt tilbage i 1962 i Norge. Her gik 46 norske elinstallatører sammen i en fælles indkøbsforening for at give kunderne de bedste mærkevarer til favorable priser, der efter noget tid blev en del af Expert. I 2017, skiftede Expert AS navn til Power International AS. I dag driver Power International AS, Power, Punkt1, Expert, 2tal, Elplus i Danmark, samt Power i Norge, Sverige og Finland. Kæden ejes primært af to driftige nordmænd, der også står bag firmaerne AWILHELMSEN AS og Dolphin Invest AS. Power har i dag butikker i blandt andet Glostrup, Herlev, Odense, Frederiksberg, Randers, Viby J., Nykøbing Falster, Sønderborg, Holstebro, Tilst, Herning, Lyngby, Holbæk og Køge. Snart åbner man også i Aalborg.

Der mangler konkurrence

Jesper Boysen erkender, at Esbjerg længe har stået øverst på hans ønskeseddel, så da muligheden for at etablere en 2.000 kvadratmeter stor butik bød sig, blev der ikke tøvet med at underskrive en lejekontrakt.

- Nu bliver det endelig en realitet. Power åbner i Esbjerg. Vi har fundet den helt rigtige placering for os, hvor der er kort gåafstand til vores konkurrenter, så kunderne nemt kan gå frem og tilbage og sammenligne pris og service, lyder det fra Jesper Boysen.

Han oplyser, at kæden gennem tiden har modtaget en stor mængde henvendelser fra esbjergensere, som har opfordret Power til at åbne i den vestjyske energimetropol. Nu lover direktøren, at esbjergenserne godt kan begynde at glæde sig til øget konkurrence og heraf mere gunstige forbrugerpriser på elektronik- og hvidevare.

- Vi kommer til at skabe meget mere konkurrence i Esbjerg-området. Byen er Danmarks femtestørste, og her er masser af handel samt et stort og interessant opland, men der mangler sund konkurrence inden for elektronik og hvidevarer - det laver vi efter sommerferien om på. Forbrugerne kan godt begynde at glæde sig, siger Jesper Boysen.

Siden Fona lukkede sin butik på Torvet i Esbjerg har Elgiganten sammen med Bilkas elektronikafdeling stort set været alene på markedet.