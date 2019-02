Elbiler har kurs mod en million

Elbiler er fremtiden i Danmark. Men kan vi nå op på en million eledrevne biler i år 2030? Det har de fire studerende, Bjørn, Morten, Thomas og Daniel, lavet et stort projekt om. Om fem år er de energiingeniører, og til den tid vil de måske have råd til at køre elbil, ligesom mange af os andre går og drømmer om. Foto: Lars Stokbro

Regeringen ønske om at fremme elbiler kraftigt i Danmark kræver, at politikerne støtter økonomisk. På lang sigt er elbiler grønnere og billigere at køre i for de danske bilister.

Esbjerg: Elbilen er fremtidens transportmiddel. Det er fire studerende fra Aalborg Universitet Esbjerg ikke i tvivl om. De studerer på første år til energiingeniører, og i et to måneders projekt har de undersøgt en række punkter og myter om danskernes holdning til elbiler. Ligesom de i deres projektrapport kommer med direkte anbefalinger til, hvad politikerne skal gøre for at sikre flere grønne biler. Målet for regeringen er en million elbiler i Danmark i år 2030. I rapporten peger de studerende på, hvordan vi når frem til så mange biler på vejene. De har lavet spørgeskemaundersøgelser, afdækket myter og har en række forslag til Christiansborg-politikerne. De studerende kortlægger danskernes syn på elbiler i deres 82 siders rapport, som de tre fik 10 og en enkelt 12-tal for. En vigtig pointe i projektet er, at politikerne skal skele til Norge, hvor 50 procent af nysalget i dag består af elbiler. Fritagelse for indregistreringsafgift og moms vil give et gevaldigt skub til salget af elbiler i Danmark. Gruppen foreslår også tilskud til oprettelse af ladestandere, lavere elafgift og en oplysningskampagne, der skal fjerne folks fordomme om elbiler og især batterier. Folk er nemlig bange for, at batterierne ikke er gode nok, viser undersøgelsen. - Men i dag holder batteriet i hele bilens levetid, og elbilen er grønnere og billigere end benzin- og dieselbiler over bilernes levetid, fastslår de fire studerende i deres rapport. De fire er Daniel Øland Tarp, Bjørn Bolding Mandal, Thomas Wehl Rasmussen og Morten Havmøller Sørensen, der alle kommer fra Esbjerg-Varde området. Tre er dem er i forvejen elektrikere.

ELBILENS PLUSSER OG MINUTTER FORDELE VED ELBILDu sparer penge i det lange løb VW: Service hver 30.000 kilometer/hvert andet år Service lidt billigere Batterigaranti: 8 år 160.000 kilometer 10 år/200.000 kilometer kan tilkøbes Højvoltsystemet med 350-400 volt serviceres af specialuddannede teknikere. Hovedsikring og afbryder kan afbryde strømmen ved service og uheld Bedre kabineplads og rummelig bagagerum med fremtidens batterier Batterier er temperaturfølsomme, så tempererede Danmark er et godt land for elbiler. I Dubai har et batteri kun den halve levetid. Celler i batteriet kan skiftes enkeltvisULEMPER VED ELBILLængere køretid inklusiv opladning Planlægning af opladning på længere ture Stor startomkostning ved køb

Foto: Foto: Lars Stokbro Cylindre, stempler, udstødningsrør og brædstofdyser forsvinder fra fremtidens biler. Elmotorer ventes at ligge i op mod en million biler i 2030 i Danmark. Det danske klima er gunstigt for batterier, fordi der hverken er ekstremt varmt eller koldt, fastslår fra venstre Daniel, Morten, Thomas og Bjørn. Foto: Lars Stokbro

Perfekt til Danmark Elbiler er perfekte til danske forhold. Elbiler er nemlig lige så grønne, som landets energiproduktion, og i Danmark kommer en stor del af energien fra sol og vind. Elbiler vil også fjerne den skadelige udledning af partikler på gadeplan. Endelig vil næste generation af batterier betyder længere rækkevidde og hurtigere opladning. En moderne elbils motor har en effektivitet på 90 procent, mens benzin- og dieselbiler udnytter 30-40 procent af energien fra brændstoffet, fremgår det af elevernes arbejde. De studerende valgte elbiler som emne, fordi det er meget relevant samfundsmæssigt. - Vi ville ikke kigge på eksisterende teknologi, men gerne se ud i fremtiden. Og så vil vi gerne blive klogere på batterier og forholdet mellem elbiler og benzinbiler, forklarer Bjørn Bolding Mandal. - Det er også spændende, at batteriteknologien ventes at sprænge alle forstillinger, tilføjer Morten Havmøller Sørensen.

Foto: Foto: Lars Stokbro Tre studerende scorede 10 og 12 på deres to måneder lange projekt på Aalborg Universitet Esbjerg om elbiler. Foto: Lars Stokbro

Batteri overlever bilen Daniel Øland Tarp hæfter sig ved, at batteriet i dag ikke er elbilens svage punkt. - Batteriet overlever bilen. Men der er mange fordomme om elbiler, for eksempel at de ikke kan trække en campingvogn. Men trækkraften i en elbil er lige så stor som i almindelige biler. Så i fremtiden kan man sagtens køre med traileren til genbrugspladsen med sin elbil, siger han. I dag er det dog kun en elbil - Tesla X - der er godkendt med trækkrog i Danmark, men blandt andre VW er på vej med en SUV, der uden problemer kan godkendes med anhængertræk. Morten Hovmøller Sørensen har selv problemet med trækkrog og elbiler i dag. Hans kæreste vil ikke have en elbil, da hun er hestepige og derfor ikke vil kunne køre med hestetrailer efter en elbil i øjeblikket.

Lys fremtid for elbiler Hos VW i Ribe ser salgschef Jesper Nygaard lyst på elbilernes fremtid, men hverken han eller de fire studerende tror helt på en million elbiler på vejene i år 2030, mens de går rundt om en hybrid el-benzinbil i bilforretningens udstilling. - Så skal politikerne trække i alle de håndtag, vi har. Bilerne skal være afgiftsfri og momsfri. Der skal være bedre lademuligheder. Selv i Norge er der ikke en million elbiler i dag. Vejleder på projektet, Jens Bo Holm-Nielsen fra Aalborg Universitet Esbjerg, er rigtig godt tilfreds med de studerendes arbejde og kommer også med et par vinkler på sagen. - Danskere er ikke parate til at give måske 70.000 kroner mere for at få en elbil i stedet for en tilsvarende traditionel bil. Pengene vejer mere end den grønne bevidsthed, siger han. Så startprisen for elbil skal ned. Bilspecialisterne fra VW kan berolige mod en frygt for, at man vil komme til at tabe mange penge på en brugt benzinbil, hvis man køber en elbil i stedet. Benzinbilen skal ikke skrottes, men kan eksporteres til udlandet og indregistreringsafgiften kan delvist blive betalt tilbage til sælgeren. Folkevognsfolkene fastslår, at kabine, hjulophæng og andre komponenter er uændrede i elbiler, mens motor, drivline med mere vil kræve mindre service. Og VW-bilerne vil få baghjulstræk, hvilket vil give mere kabineplads. To af de studerende kører benzinbil, en har netop skrottet sin benzinbil og regner med at købe en elcykel. Den fjerde har solgt bilen.