Ekstremt held: Detektorførers andet guldfund udstilles på Ribe-museum

Fredag 1. marts kan man på Museet Ribes Vikinger første gang opleve det enestående guldsmykke, Gørding Slangen, der netop er fundet på en mark ved Gørding. For detektorfører Jean Stokholm er det anden gang indenfor kort tid, at han gør unikke guldfund, som han trods mange timer i marken kalder for ekstremt heldigt.

Ribe: Det sker meget, meget sjældent, at detektorførere finder guld på danske marker, og så kan man selv regne ud, hvor stor sandsynligheden er for, at samme detektorfører gør to helt unikke guldfund fra to forskellige tidsperioder på to forskellige marker.

Men det er sket for detektorfører Jean Stokholm, der i februar fandt det sensationelle guldsmykke Gørding Slangen på en mark ved Gørding Kirke. For man skal ikke længere tilbage end til august 2018, hvor Jean Stokholm gjorde et lignende fund af en ekstremt sjælden, spansk guldmønt ikke langt fra det sted, hvor han fandt Gørding Slangen.

Jean Stokholm selv er ikke i tvivl om årsagen, selv om han har stor erfaring som detektorfører, og ugentligt bruger 25 timer på sin hobby ved siden af et fuldtidsarbejde.

- Det er ekstremt held. Jeg tror ikke, der er andre, der på denne måde har gjort to fund på samme måde, som det er sket for mig, siger Jean Stokholm, der i dag kun kan grine af den nytårshilsen, han sendte til overinspektør Morten Søvsø fra Sydvestjyske Museer, der både med guldmønten og Gørding Slangen har hjulpet Jean Stokholm med de sjældne fund.

- Jeg skrev til ham, at jeg i 2019 også nok skulle gøre mit for at sætte os på landkortet. Og det må man sige allerede er sket nu, siger Jean Stokholm.