Ekstra regning på 253.000 kroner til Fanø Kommune

I 2017 besluttede et enigt byråd i Fanø Kommune, at man ville skilles fra Sydtrafik. Beslutningen om bruddet stammede fra et ønske om at skabe en billigere og mere fleksibel ordning, der kunne håndtere de store udsving i passagerer. Samtidig ville man ændre den visiterede kørsel, så man samlet kunne spare en million kroner.

Fanø: Det blev dyrere end først antaget at sætte telebussen ind på Fanø. En fejl fra forvaltningen koster nemlig Fanø kommune 253.000 kroner. Det, har man nu besluttet, skal dækkes af en tillægsbevilling, så man ikke skal tage pengene fra et andet område.

Da Fanøs byråd i 2017 besluttede at trække sig ud af aftalen med Sydtrafik, lød den mulige besparelse på en million kroner. Ifølge den daværende formand for Erhvervs-, natur- og teknikudvalget Kristine Kaas Krog (Fanø Lokalliste) kom overslaget fra deres daværende taxavognmand. Vognmanden valgte dog ikke at byde ind på driften, da Fanø Kommune stillede en række krav, der blandt andet handlede om de svingende passagertal. De Blå Busser kunne ikke levere samme besparelse, hvorved den blev reduceret til 560.000 kroner.

Fejl førte til kontraktbrud

I oktober indsatte man Telebussen på Fanø. Det skulle være den efterspurgte fleksible løsning, der kunne håndtere udsvingene i passagerer. Det betød en reducering i kontrakten med De Blå Busser, da telebussen overtog både morgen- og aftentimerne. Der var dog tale om en fejl fra forvaltningens side.

- Forvaltningen er ved en misforståelse kommet til at reducere lidt for meget af de blå busser, som så kunne kræve en bod, som vi er nødt til at betale, forklarede formanden for Erhvervs- natur og teknikudvalget Christian Lorenzen (K) til byrådsmødet mandag aften.

Fejlen skar 253.000 kroner mere af besparelsen, så den forventede besparelse på en million kroner i dag kun består af en besparelse på 307.000 kroner. Den daværende formand for Erhvervs- natur og teknikudvalget, Kristine Kaas Krog (Fanø Lokalliste), ser det dog ikke som et nederlag. Tværtimod glæder hun sig fortsat over, at det stadig endte med en besparelse, der kan give penge til andre kerneopgaver.

- Jeg har ikke opgivet det. Jeg synes vi skal blive ved med at udfordre løsningen og os selv, så vi kan blive endnu bedre, siger Kristine Kaas Krog.

Skilsmissen med Sydtrafik gav mulighed for at indføre den manglende fleksibilitet i den kollektive trafik på Fanø. Derfor står Kristine Kaas Krog stadig ved beslutningen på trods af, at besparelserne blev betydeligt mindre end først antaget.