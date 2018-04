Ekstra penge fra storkonflikt vil blive fordelt efter behov på Fanø

Fanø: En storkonflikt mellem alle offentligt ansatte og deres arbejdsgivere virker til at være kommet tættere på. Det er man nødt til at forholde sig til i landets kommuner, og mandag på Fanø blev det behandlet, hvordan sparede midler ved en eventuel konflikt skal fordeles.

Det oprindelige forslag var, at alle midlerne skulle blive på det område, hvor de var sparet. Det vil sige, at eksempelvis de udgifter, der blev sparet på skoleområdet, også skulle blive på skoleområdet. Den signalværdi mente De Konservative, SF og Fanø Lokalliste var vigtig at vise.

Viceborgmester Erik Nørreby (V) var dog uenig i det forslag. Han mente i stedet, at pengene blot skulle beholdes på velfærdsområdet, så de kunne fordeles ud, hvor behovet var størst.

- Skolen kunne være et af de områder, hvor der er et større behov. De årgange, der skal til eksamen, skal selvfølgelig have ekstra undervisning, mens man eksempelvis i børnehaven jo ikke skal indhente tabt børnepasning, sagde Erik Nørreby.

Til Økonomi- og Planudvalgets sidste møde havde borgmester Sofie Valbjørn (Alt) stemt for forslaget om, at lade midlerne blive på de respektive områder, men da sagen mandag skulle behandles på byrådsmødet, havde hun ændret mening og stemte i stedet for Erik Nørrebys forslag. Dermed blev det vedtaget med stemmerne seks mod fem.

- Efter at have reflekteret mere over det, er det jo egentlig ikke solidarisk at beholde midlerne, som de er, sagde Sofie Valbjørn (Alt), som mente, at pædagogerne eksempelvis ville være solidariske med lærerne, hvis det var der, at behovet var størst.