Ekstra fokus på demens

Esbjerg: I uge 36 sætter Alzheimerforeningen i samarbejde med TV 2 fokus på demens under overskriften "Husk Livet". Ugen igennem vil der blive sendt forskellige programmer og indslag på TV 2, som handler om de mange forskellige aspekter at livet med demens, og Esbjerg Kommune bakker op. - I Esbjerg Kommune ønsker vi at bidrage til at skabe et alders- og demensvenligt samfund og ændre den måde, vi alle tænker, taler og handler i forhold til mennesker med demens. Derfor samarbejder vi med Alzheimerforeningen om at klæde mennesker på som demensvenner. Lokalt er målet at nå 5.000 demensvenner inden udgangen af 2018, siger formand for sundhed og omsorgsudvalget, Olfert Krog. Som demensven bliver man klædt på med viden om demens, så man får en bedre forståelse af sygdommen, og af hvad man kan gøre for at hjælpe et menneske med demens. Og det behøver ikke at være meget - det kan være lidt mere tålmodighed i køen i supermarkedet, et anerkendende smil eller et spørgsmål til en kollega, hvis mor er ramt af demens. For ifølge mennesker med demens og deres familier er mere viden om sygdommen i samfundet et af de vigtigste skridt på vejen mod et demensvenligt samfund.