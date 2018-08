Eksperterne: Vi er overraskede over oversvømmelserne

Din Forsyning vil gøre alt for at stoppe oversvømmelserne efter kloakeringen af Strandby Kirkevej. Vi er kede af det, siger direktør Christian Udby Olesen. Din Forsyning er i gang med akut løsning.

Esbjerg: - Vi er kede af det, og for vores kunder er det megatræls.

Sådan siger ledelsen for Din Forsyning, som med egne ord "driver kloakken" i Esbjerg og Varde Kommuner.

- Kloakken er røget over bredderne, og det vil vi gerne snakke med vores kunder om på et infomøde tirsdag i næste uge, siger adm. direktør Christian Udby Olesen.

Han indrømmer, at man er blevet overrasket over de mange oversvømmelser efter den nye kloakering. Og han og Din Forsyning lægger op til en dialog om den konkrete situation for beboerne i området ved Strandby Kirkevej, som er ramt af massive oversvømmelser.

- Klagerne og oversvømmelserne har udløst stor aktivitet her i huset. Det har ikke været særlig sjovt for nogen at opleve det her. Det ville være rart, hvis det virkede. Og vi gør, hvad vi kan, for at løse det, siger han.

-Vi har undersøgt, om der er sket fejl, da man beregnede størrelsen på rørene i området. Vi kan ikke konstatere nogen fejl. Derfor mener vi, at der må komme vand ind fra andre steder, end vi har forventet. Der må komme overfladevand, som vi ikke har regnet med, siger Henrik Blicher, projektchef hos Din Forsyning.

- Der skulle være god plads i den nye spildevandsledning - også til at bortlede en del af regnvandet på vejene, indtil projektet er helt færdigt. Så nu er vi i gang med at undersøge, om der trænger uvedkommende regnvand ind i kloaknettet, eller om der er sket fejlkoblinger, siger Henrik Blicher.