Ekspert i tvangsanbringelse af børn: Stella skal sættes fri

Den 17-årige Stella Falkenberg er flygtet fra sit bosted. Fordi hun snart fylder 18, tror hendes advokat Lars Buurgaard Sørensen, at der er gode chancer for, at hun kan få lov til at komme hjem.

- Jeg er gået under jorden, for jeg ønsker allermest at komme til at bo hos min far og begynde på et job eller en uddannelse, har Stella fortalt til JydskeVestkysten.

Det mener hendes advokat, Lars Buurgaard Sørensen, der ser en god chance for, at hun får lov til at flytte hjem til sin far, når hendes sag skal behandles af byretten. Buurgaard Sørensen er specialist i tvangsfjernelser og -anbringelser af børn.

- Der er en god chance for at få tvangsanbringelsen ophævet, så hun ikke skal lever mere eller mindre under jorden.

Når byretten skal tage stilling til sagen, handler det ifølge Lars Buurgaard Sørensen om, at retten vælger en afgørelse, der tjener et formål, så Stella kan komme videre.

- Det er svært at se en fornuftig fremtidsprognose ved at tvangsanbringe Stelle et sted, når der kun er tre måneder tilbage, og når der ikke foregår nogen behandling, fortsætter advokaten.

Med udsigten til at Stella fylder 18 år om tre måneder, mener han, at de har en fornuftig sag.

- Jeg tror, det handler om, at Ankestyrelsen vil have, at kommunen sikrer, at Stella er klar til voksenlivet. Esbjerg Kommune har ikke afklaret det tilstrækkeligt, siger Lars Buurgaard Sørensen.

Videre med livet

Ankestyrelsen skriver, at der ikke foregår behandling af Stella på Vædderbo, ligesom styrelsen ønsker stillingtagen til rette opholdssted. Betyder det, at Stella er fejlanbragt? Er der en indirekte besked til Esbjerg Kommune om, at hun skal have et andet tilbud om hjælp?

- Ankestyrelsen lægger op til, at hun skal et sted hen, hvor hun kan få rette behandling. Det virker jo, som om kommunen bare ønsker, at tiden skal gå. Sagen løser jo sig selv, når hun bliver 18 år, er deres tanke nok, mener advokaten, der synes, at meget tyder på, at man ikke gør noget seriøst for at få fat på Stella.

- Kommunen og retten bør arbejde på en overgangsløsning, indtil hun fylder 18.

Ankestyrelsens pålæg og kritik af kommunen finder advokaten ikke usædvanlig.

- Stella ønsker ikke at være buret inde. Hun vil gerne i gang med en uddannelse efter sommerferien. Hun venter bare på at blive 18 år. Det er ærgerligt, for hun modtager ikke undervisning og kan ikke komme videre i sit liv, som det er nu, siger han.

Lars Buurgaard Sørensen mener, at byretten lige så godt kan frigive Stella, så hun kan komme videre.

- Det fortjener hun.