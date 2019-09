Ekspert: Esbjerg Kommune bør ændre regulativet for Mølledammen

Manden bag Danmarks nuværende vandløbslov, Bent Lauge Madsen, mener Esbjerg Kommune bør revidere regulativet for Mølledammen i Ribe. Faktisk bryder de loven ved ikke allerede at have gjort det, men det medfører ingen konsekvenser for kommunen som vandløbsmyndighed. Alligevel mener Bent Lauge Madsen, at kommunen har vedligeholdt Mølledammen på den rigtige måde.

- I det gældende regulativ står der, at grøden skal skæres fra bred til bred, og at aflejret sand skal oprenses, og at det er tilladt at grave i den faste bund. Jeg mener, at kommunen skal se at få udarbejdet et forslag til et revideret og opdateret regulativ, og under den offentlige fremlæggelse gå i dialog med relevante interessenter. Og så kunne de jo prøve at føje kritikerne af deres praktiserede vedligeholdelse - eller mangel på samme - ind i et revideret regulativ. Det er nok det billigste, men mangler en vandløbsfaglig begrundelse, siger Bent Lauge Madsen.

- Umiddelbart tror jeg, klagerne har en dårlig sag. Vandløbsloven handler om vandføring, ikke æstetik, og jeg er ret sikker på, at kommunens miljøchef har fat i den lange ende rent juridisk. Forvaltningen har andet at lave for skatteborgernes penge end at pynte på dammen, for det gør hverken fra eller til med hensyn til vandafledningen.

Kommunernes ansvar efter vandløbsloven lyder på, at et offentligt vandløbs skikkelse, vandføringsevne og vedligeholdelse fremgår af et regulativ, som kommunen er forpligtet til at udarbejde. Kommunen er direkte ansvarlig for at sikre, at de offentlige vandløb fungerer i overensstemmelse med regulativet.Ifølge Vandløbsloven har man som kommune og vandløbsmyndighed pligt til at udarbejde et nyt regulativ, hvis der foretages en praksisændring, hvilket er sket i forbindele med overgangen fra amt til kommune. Dette skal godkendes både i Byrådet og i Miljøstyrelsen. Bent Lauge Madsen har også noteret sig den giftige debat, der kører på lokale facebooksider, og i særdeleshed på siden RykInd Ribe. Han forklarer, at den negative tone han ser her er i en klasse for sig, og derfor ønsker han ikke at oplyse sine kilder bosiddende i Ribe-området, fordi han dermed risikerer at udsætte dem for den personlige hetz, der er gået ud over navngivne embedsmænd ved kommunen.

Undrer sig

Han forklarer, at regulativer skal overholdes, men at regulativer kan ændres, og han undrer sig over, at det ikke er sket som en konsekvens af, at Esbjerg Kommune rent faktuelt ikke overholder deres eget regulativ. Bent Lauge Madsen har i sit store netværk en kilde fra det tidligere Ribe Amt, der har forklaret ham, at amtet ikke nåede at revidere 1970-regulativet, og at det dermed må være en oplagt opgave for Esbjerg Kommune at tage fat på denne opgave, specielt i lyset af den verserende sag.

- Men det er helt naturligt, at der er vandplanter i et vandløb, herunder i dammen uden for strømrenden, og at de er til gavn for biodiversiteten og den naturlige flora og fauna, som myndigheden også skal tage hensyn til. Det kan være et krav i Natura 2000-områder, for laver kommunen modstridende indgreb her, så kan det give problemer, der langt overskrider stridigheder med lokale borgere, og for EU er intet problem for småt til ikke at lave en stor sag ud af det, siger Bent Lauge Madsen, der mener, at Esbjerg Kommune bør bruge kræfterne på at forbedre vandmiljø og naturen generelt i stedet for at bruge mange kræfter på konflikter om små bynatur-områder, som ingen betydning har for den biologiske mangfoldighed.

- For mig at se handler det om vandføringsevne. Så må det være fuldt tilstrækkeligt kun at skære og oprense i en strømrende, og åen går jo igennem Mølledammen som en strømrende. Formelt skal regulativer følges eller revideres, men der er intet nyt i, at man tilpasser vedligeholdelsen i takt med de erfaringer, man indhøster, siger han.