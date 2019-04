Eksperimentelt krigsskib med tidligere Baywatch-rolle bliver nu skrottet i Esbjerg

Det camouflagefarvede krigsskib Sea Slice med en tidligere rolle i tv-serien "Baywatch" har ligget i havn i Esbjerg siden oktober 2015 og ventet på at blive søklar. Nu er det sidste chance for at opleve det specielle skib, inden det bliver skrottet.

Esbjerg: I næsten fire år har den tidligere fiskerihavn i Esbjerg været hjemsted for noget af et særsyn - et katamaranlignende skib malet i grå militærcamouflage baseret på design fra Lockheed Martin, et førende amerikansk firma indenfor luftfartsindustrien og anden avanceret teknologi såsom satellitter, raketter og missiler. Skibet med navnet Sea Slice blev leveret i 1996 af det Hawaiibaserede værft Pacific Marine & Supply til US Navy som et eksperimental-fartøj, der skulle afsøge fordelene ved et såkaldt SWATH-skrog (Small Waterplane Area Twin Hull) i militær brug. Efter det havde skibet en kort karriere som filmstjerne, da det medvirkede i et afsnit af serien Baywatch Hawaii, og da det amerikanske militær ikke havde brug for skibet mere købte en guldgraver fra Alaska skibet. Men i disse dage bliver skibet skrottet hos Smedegaarden. Esbjerg-virksomheden har købt Sea Slice i en budrunde og i løbet af den kommende tid bliver skibet demonteret, klippet fra hinanden og genanvendt.

Verdensrekord Kurt E. Thomsen, ejer af den hurtigtsejlende Sea Slice, meddelte sidste år til DR, at han også sammen med skibet gik efter at slå en verdensrekord for flest personer på vandski efter en båd.Den nuværende rekord er ifølge DR på 145 mennesker på vandski efter en båd. Rekorden blev sat af Horsehead Water Ski Club i Australien i 2012.

Sea Slice havde en rolle i et afsnit af tv-serien Baywatch. Foto: Bjarne Andersen

Som en schweizerkniv Dermed sættes der samtidig et endeligt punktum for drømmen, der oprindeligt bragte det specielle skib til Esbjerg. Med fire torpedolignende fødder med propeller på hælene havde Sea Slice 7000 hestekræfter og en topfart på 30 knob (56 kilometer i timen), og manden, der bragte skibet til Esbjerg, Kurt E. Thomsen, havde store planer med skibet. Kurt E, Thomsen, der har en lang historie i offshore vind blandt andet som grundlægger af pioner-rederiet A2Sea, havde såleds tiltænkt flere forskellige formål med skibet, blandet andet som såkaldt CTV - Crew Transfer Vessel - med "shuttle-sejlads" mellem Esbjerg og havvindmølleparker - eller som Kurt E. Thomsen tidligere oplyste om skibets anvendelse: - Skibet er lidt ligesom en schweizerkniv - det kan løse mange forskellige opgaver, sagde han for et par år siden til bladet Søfart.

Ingen begrundelse Men blot anden gang, Sea Slice var ude på prøvesejle skibet, var uheldet ude, og skibet fik en alvorlig motorskade. I dag bekræfter Kurt E. Thomsen, at skibet er solgt til Smedegaarden, men han siger, at han ikke for nuværende ønsker at fortæller, hvorfor skibet nu ender som skrot. Oprindeligt kostede det omkring 150 millioner kroner at bygge skibet, men Kurt E. Thomsen købte skibet for blot 1,2 millioner kroner. Skibet blev sidenhen fragtet 8000 sømil fra en flådebase i San Diego på den amerikanske vestkyst til Rotterdam, hvorfra det blev transporteret til Esbjerg. Allerede sidst i denne uge ventes skibet at blive løftet på land for at blive klippet fra hinanden.

Herunder ses videoen af Baywatch-afsnittet, hvor Sea Slice er med. Du skal gå cirka 20 minutter og 40 sekunder ind.