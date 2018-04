Eksotiske rejser til Bali sælges fra villa i Bramming

I haven ved villaen på Gabelsvej har Tim Laugesen et stort balinesisk relief ved siden af firmaskiltet, som fortæller, at der sælges eksotiske rejser fra en villa i Bramming. Foto: Ole Maass.

53-årige Tim Laugesen har de seneste syv år drevet sit rejsebureauet Travel2Bali fra en rødstensvilla på Gabelsvej i Bramming. Sidste år solgte han rejser for over ti millioner kroner til den indonesiske tropeø.

BRAMMING: Han har haft en edb-forretning i Vejle. Drevet et adventure- og teambuilding firma på Samsø og endte så med at købe et hotel på Samsø, hvor han selv er vokset op. Nu driver 53-årige Tim Laugesen sit eget lille rejsebureau med navnet Travel2Bali, og firmaets hovedkvarter har til huse i Laugesens rødstensvilla på Gabelsvej i Bramming. Der har det ligget i de syv år, Laugesen har boet i byen. - Firmaet har ti års jubilæum i august i år, og fra starten solgte jeg rejser til både Thailand og Bali. Men siden 2012 har jeg specialiseret mig i rejserne til Bali, fordi konkurrencen på Thailand blev for hård fra de store charterbureauer, som sælger rejser med all inklusive til discountpris. Jeg vil hellere satse på kvalitet og oplevelser, og her har vi fået godt fat i Bali, som er en tropisk ø, som har rigtig meget at byde på, siger Tim Laugesen.

Tropisk paradis Bali er en tropisk paradisø, men Tim Laugesen satser primært på rejser med andet og mere indhold end en daseferie ved en pool eller ved de hvide strande med turkisfarvet havvand. Han sælger udflugter til templer, vulkaner, landsbyture, trekking, riverraftning og delfinture - plus mange andre udflugter, når man er på Bali, hvor man også kan komme på sejlture til øen Lombok og de mindre øer Nusa Lembongan og Nusa Penida.

Solid vækst Han har fået så godt fat, så han i 2017 sendte godt 1000 gæster til Bali og her nåede en årsomsætning på den rigtige side af ti millioner kroner. - Det første år for ti år siden solgte jeg vel rejser for 200.000 kroner. Så det er da gået fremad, konstaterer han. At han driver rejsebureauet fra en villa i Bramming beror på lidt af en tilfældighed. - Jeg blev skilt fra min tidligere kone, som efterfølgende fandt en kæreste i Bramming og derfor flyttede til byen. Og da jeg gerne ville være sammen med mine børn, var det for mig ikke hensigtsmæssigt at blive boende på Samsø. Så flyttede jeg også til Bramming, og vore børn som nu er 14 og 16 år bor halvdelen af tiden hos mig og halvdelen hos min tidligere kone, fortæller Tim Laugesen. Han slår fast, at et rejsebureau af den type han driver kan køres fra enhver lokation i Danmark. - Alt salg foregår jo via nettet. Jeg udarbejder tilbud og skræddersyr rejser efter folks personlige smag og behov. De fleste rejser sælger jeg til folk i København, men jeg har da kunder fra hele Danmark. Den eneste forskel på kunderne er nok, at jyderne er en lille smule mere "kræmmere". De er oftest klar til at "handle" om prisen på rejsen, siger Tim Laugesen med et skævt smil. Han har ingen intentioner om, at hans bureau skal vokse sig større end det er nu. - Udover mig selv har jeg ansat en sælger, som bor i Vejle. På Bali har vi eget kontor med fem fuldtidsansatte, og så har vi guider og chauffører ansat på freelance basis, fortæller Tim Laugesen.