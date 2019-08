Eksotisk dans luner på Torvet

Esbjerg: Kniber det med varmen, så tag på Torvet med konen ved armen.

Okay, der er nok ikke meget argentinsk swung over dette rim. Men klokken 15.30 til 16.00 er der hede argentinske rytmer på Torvet som led i Den Internationale Gadeteaterfestival.

Mercedes Martin Garcia og Pablo Raffo fra Argentina præsenterer som "Duo Laos" en stærk, sensuel og lidenskabelig partnerakrobatik. Krydret med tango,comedy og latinamerikansk "Rock N' Ballet" mødes det hele i en stor genreblanding.

På én gang feminin og maskulin, let som en sommerfugl og tung som en okse, udforsker de to akrobater deres forskellige rødder fra det argentinske cirkusmiljø. Med kroppen som sprog fortæller parret en historie om at finde sig selv - og hinanden - i en ustabil verden, hvor fleksibilitet og fantasi er nødvendigt for at overleve.

Og det hele gentages på kl. 17.00-17.30.

Torvet, Tangeakrobatik: kl. 15.30 og 17.00