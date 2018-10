Eks-borgmester i Esbjerg kaster sig ind i kampen for aktiv dødshjælp

Forhenværende borgmester i Esbjerg, Flemming Bay-Jensen (S), er fortaler for aktiv dødshjælp som et nødvendigt tilbud til at sikre en værdig død.

- Det kommer ikke bag på mig. Vi har nået den alder, hvor vi har set mange dø. Og rigtig mange har fået en død, ingen vil have. Ikke den værdige død, jeg synes, vi skal tilstræbe. En død, hvor man ikke har så store smerter, at man næppe formår at sige farvel til sine nærmeste. En død, hvor man ikke langsomt kvæles, eller en død, der er så angstfuld, at de pårørende aldrig vil kunne slippe mindet om det, siger Flemming Bay-Jensen, der selv mistede sin hustru gennem 30 år, Eva Reissmann Bay-Jensen, til den frygtede sygdom ALS.

Flemming Bay-Jensen er kredsformand for Danske Seniorer, der netop har foretaget en rundspørge, som viser, at et stort flertal af medlemmerne mener, at aktiv dødshjælp bør være en rettighed og et tilbud om en værdig død.

Det har fået den løbende debat om aktiv dødshjælp til at blusse op, og Esbjergs tidligere borgmester, 80-årige Flemming Bay-Jensen (S), kaster sig nu ind i kampen for at sikre retten til at dø.

Danske Seniorer og Socialdemokratiet i Esbjerg, Ribe, Bramming har planlagt en række offentlige møder om emnet aktiv dødshjælp under overskriften "Hospice og en værdig død".Mødet i Esbjerg holdes 11. oktober klokken 15.00 på Hovedbiblioteket i Nørregade Esbjerg, mens mødet i Ribe holdes 8. november klokken 15.00 i fagforbundet 3F Kongeåens lokaler på Tømmergangen i Ribe. Ved begge møder taler tidligere embedslæge samt folketingsmedlem og nuværende formand for støtteforeningen til Hospice Sydvestjylland, Preben Rudiengaard (V) og Flemming Bay-Jensen, kredsformand for Danske Seniorer og tidligere borgmester i Esbjerg.

Dødshjælp som behandling

- Efter, at jeg mistede Eva, har jeg været overbevist tilhænger af aktiv dødshjælp, og jeg vil gerne nu bruge nogle kræfter på at kæmpe for at få forbuddet mod det væk. Jeg ved selvfølgelig, at mange er imod - og jeg kender argumenterne - men jeg synes ikke, man kan tale om en værdig død uden at erkende, at der er brug for aktiv dødshjælp foruden alt det andet, sundhedsvæsenet tilbyder, siger Flemming Bay-Jensen.

Eva Reissmann Bay-Jensen døde i 2012, og Flemming Bay-Jensen betegner det selv som aktiv dødshjælp. Lægerne gav hende to indsprøjtninger og slukkede for respiratoren - på hendes egen anmodning. Lægerne kalder det "at afslutte en behandling".

- Men det var aktiv dødshjælp, det var det da, siger Flemming Bay-Jensen og fortsætter:

- Mange læger siger nej til aktiv dødshjælp med henvisning til, at de i lægeløftet lover at redde liv. Jeg synes, der mangler en paragraf i løftet "Tag hensyn til folks ve og vel." Vi taler om en værdig død. Vi burde tale om en værdig tilværelse. Heldigvis har vi også set, at læger har truffet svære, men rigtige beslutninger, som ville blive straffet, hvis de siges højt. Sådan synes jeg ikke, det skal være, siger Flemming Bay-Jensen.