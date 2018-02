Eks-borgmester: Prinsen var et varmt og humoristisk menneske

Tidligere borgmester Johnny Søtrup (V) nåede gennem sin 24-årige borgmesterkarriere at møde Prins Henrik flere gange. Han tænker tilbage på et varmt, begavet og humoristisk menneske.

Esbjerg Kommunes forhenværende borgmester Johnny Søtrup (V) fik nyheden om hans kongelige højhed Prins Henriks død tidligt i morges, og det var en vemodig besked at få, siger han.

- Jeg mødte Prins Henrik første gang i marts 1997 i forbindelse med indvielse af Musikhuset, og det var første gang, jeg mødte regentparret overhovedet. Prins Henrik var jo umiddelbart mere udadvendt end hendes majestæt Dronningen. Det var ham, der klappede de små børn på hovederne, og det var ham, der gik hen til gamle damer i kørestol og trykkede dem i hånden. Han var meget social og havde bestemt en god humoristisk sans. Let til smil og glimt i øjet, siger Johnny Søtrup og fortæller om en sjov episode i forbindelse med fejringen af Ribes 1300 års jubilæum i 2010:

- Vi var efterfølgende på Gråsten Slot til en middag, og jeg sad og talte med Prins Henrik, da en af gravhundene pludselig drønede forbi. Nå, sagde jeg, er det en af dem, der bider garderne? Nej, lo han, det er kun dronningens, der gør det - mine gør det ikke.

En anden morsom episode i forbindelse med et officielt besøg af regentparrret var en udflugt til Mandø i 2008., hvor Dronning Margrethe havde ytret ønske om at komme til under lidt private former.

- Dronningen og Prins Henrik havde tidligt i deres ægteskab besøgt øen og ønskede at opleve det igen, og mens vi så gik rundt derovre sagde Prins Henrik, at han denne gang havde sørget for at have penge på lommen. Han fortalte, at en af gravhundene under deres første besøg havde nappet en høne, og at han havde måttet låne penge af en adjudant, så han kunne betale ejeren af hønen, ler Johnny Søtrup og fortsætter:

- Prinsen var et dejligt menneske, og derfor synes jeg også, det har været synd og skam, når han rendte ind i stormvejr - senest i forbindelse med diskussionen om hans titel, og hvor han skal begraves. Heldigvis kom det frem, at han har været ramt af demens i sin sidste tid, så det forhåbentlig ikke bliver tillagt vægt og udvisker mindet om det charmerende, kunstneriske, gæstfri, imødekommende og begavede menneske, han var, siger Søtrup, der også kan fortælle om en af sine gode venner på Fyn, Svend Aage Hansen, der har gode minder fra sit bekendtskab med Prins Henrik i forbindelse med prinsens kunstneriske virke.

- Han har fortalt om, hvordan Prins Henrik var et meget opmærksomt, charmerende, gæstfrit og varmt menneske, der kunne finde på at invitere på et glas, når han kom sejlende dertil. Svend Aage Hansen kørte op til jul til Marselisborg Slot, hvor regentparret holdt jul med en god flaske rødvin og en paté, som han fik stjernekokken Jean-Louis Lieffroy fra Falsled Kro til at tilberede, og ønskede god jul. Han fik bagefter et smukt takkekort fra regentparret, der havde nydt begge dele til frokost juleaftensdag, siger Johnny Søtrup.