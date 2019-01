I februar slår det danske designbrand, RackBuddy, dørene op til en stor butik med lager i det gamle gokartcenter i Esbjerg. Placeringen er ikke tilfældig, da de to ejere, Lasse Nielsen og Martin Heinze, er opvokset i Esbjerg. For dem er det helt naturligt at udvide forretningen på egen hjemmebane.

Esbjerg: De to tidligere EfB-fodboldspillere Lasse Nielsen og Martin Heinze stod for cirka fem år siden i en garage og skar vandrør til med en vinkelsliber for at sætte stykkerne sammen til et tøjstativ. Da et par eksemplarer hurtigt blev handlet på dba.dk, åbnede de en webshop, senere en butik på Frederiksberg og sagde deres job som politibetjent og vvs-sælger op. I dag beskæftiger de esbjergensiske barndomskammerater 10-12 ansatte og omsætter for et pænt tocifret millionbeløb i deres fælles firma Rackbuddy, som sælger online til tyve lande og har butik i København, hvor Lasse Nielsen bor. Nu åbner makkerparret imidlertid en interiørbutik i Esbjerg, nærmere betegnet i bygningen i Grådybet, som tidligere husede et gocart-center, og hvor restauranten Butcher holder til i en del af bygningen. Rackbuddy flytter også sit lager fra Murervej i Sædding til Grådybet, hvor man i alt får 1.200 kvadratmeter at boltre sig på. Åbningen af interiørbutikken i Grådybet sker lørdag den 2. februar med prisgunstige tilbud, lover Lasse Nielsen. Dagen forinden holder Rackbuddy en åbningsreception. - Vi vil gerne prøve om konceptet med en butik kan fungere i Esbjerg. Den bliver et slags prøveklud, og på sigt kunne vi godt tænke os at åbne flere butikker både herhjemme og i Tyskland, siger Lasse Nielsen.

Nøje valgt lejemål I interiørbutikken på Grådybet vil Rackbuddy sælge tøjstativer, lamper, stole, borde og New Yorker glasvægge. Både egne produktioner og varer fra upcoming brands og etablerede udenlandske mærker. Online sælges kun tøjstativer og garderober efter mål samt kobberlamper, som de får lavet på Bali. Det bliver Monika Møller, der bliver butikschef i interiørbutikken. Hun har tidligere været butikschef i flere Bestseller-butikker i København og Næstved. Beliggenheden er valgt i industrielle omgivelser, som passer særligt godt til Rackbuddys univers, der også danner rammerne for konceptet. - Hvis man har set vores stativer på nettet, skal man komme ned og se nogle af de andre spændende ting, som ikke kun er stativer og garderobeløsninger. Det bliver en ny måde at sælge møbler på, hvor vi pakker møbler og interiør ind i et spændende og inspirerende miljø, siger Lasse Nielsen, for hvem arbejdet med vandrør aldrig har været ukendt, i dag han er søn af Kim Steen Nielsen, medejer af Star VVS.