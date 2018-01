Ejendomsmæglere om udflytning: Vi sælger ikke mange huse til sjællændere

- Effekten af den seneste udflytning af statslige arbejdspladser til Ribe var minimal. Vi har solgt et enkelt rækkehus til en sjællænder, som flyttede til, og erfaringerne viser jo, at det kun er omkring fem procent af de medarbejdere, som skal flyttes, som bosætter sig i den by de flyttes til. Holder de fem procent stik vil det jo betyde, at to af de 40 kommende arbejdspladser, som flyttes til Ribe vil resultere i en flytning til byen, siger Jesper Gilbjerg.

Han understreger dog, at etableringen af de nye arbejdspladser i Ribe kan skabe vækst alligevel.

- Der kan være ledige HK'ere, som kommer i job, og det kan så skabe vækst - og måske også resultere i en hushandel. Men jeg forventer ikke, at det bliver sjællænderne, som rykker herover. Det viste erfaringerne fra den første udflytning, siger Jesper Gilbjerg.

Lars Schack Jessen, indehaver af Nybolig i Ribe, forventer tilsvarende heller ikke det store boom i hussalget som følge af udflytningen.

- Antallet af solgte huse direkte som følge af den første udflytning af statslige job kunne tælles på én hånd i Ribe. Men jeg sidder selv i et bosætningsudvalg sammen med folk fra blandt andet kommunen, hvor vi arbejder for at gøre Ribe attraktiv. Jeg tror, at vi på den lange bane kan få flere til at flytte til byen. Det kan være folk, som er trætte af at pendle, så på længere sigt er jeg optimistisk i forhold til at gøre Ribe til byen, hvor folk gerne bosætter sig, siger Lars Schack Jessen.