Egsgaard-familien køber tidligere Claus Sørensen-hovedkvarter på Esbjerg Havn

Esbjerg: Der kommer nyt liv i en af Esbjergs smukkeste og mest markante kontorejendomme, Claus Sørensen-koncernens rødstensbygning tæt ved den tidligere auktionshal og fiskerihavn.

Der sker som følge af, at familien Egsgaard bag Telesikring-koncernen, med erhvervsmanden Ejgil Egsgaard i spidsen, har købt den cirka 800 kvadratmeter store ejendom.

Claus Sørensen-koncernen har igennem årene styret og drevet sine mange forretninger fra kontorerne i Auktionsgade 6-8, men for et par år siden blev det historiske hovedkvarter sat til salg, da Claus Sørensen Ejendomme A/S byggede kontordomicilet White House på Esbjerg Brygge ved Esbjerg Strand.

Ifølge Ejgil Egsgaard har han luret på ejendommen i længere tid, og det er efterhånden blevet mere og mere aktuelt for koncernen at udvide fysisk for at kunne rumme alle sine medarbejdere og aktiviteter. Valget stod mellem at bygge nyt domicil, udvide det nuværende domicil på Oddesundsvej eller finde noget eksisterende. Valget faldt på den sidste option.

- Vi kunne have bygget et moderne domicil et eller andet sted i byen, men denne ejendom har bare mere sjæl, og vi vil også gerne være med til at værne om det gamle Esbjerg og sørge for, at der igen kommer liv og aktivitet i en af byens og havnens smukkeste bygninger, siger Ejgil Egsgaard, der i samme ombæring ikke kan lade være med at nævne den synd det var, da man i sin tid lod det gamle Hotel Spangsberg i den daværende Havnegade jævne med jorden.

- Med denne manøvre synes jeg også, at vi signalerer, at vi er og bliver et Esbjerg-firma, tilføjer Ejgil Egsgaard.