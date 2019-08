Egon fra Ribe hoppede ikke på svindlers tricks

73-årige Egon Adelhardt fra Ribe hoppede ikke i fælden, da han i sidste uge blev ringet op af en mand, som udgav sig for at komme fra Betalingsservice og som bad ham om at udlevere hans kontonummer. Foto: Ole Maass.

73-årige Egon Adelhardt blev i sidste uge udsat for et telefonisk forsøg på svindel fra en mand, som ringede og sagde, at han var fra Betalingsservice. Formentlig den samme mand, som senere på ugen hævede 300.000 kroner fra to konti tilhørende en 48-årig kvinde fra Ribe.

RIBE: Da Egon Adelhardt forleden i JydskeVestkysten læste artiklen om den 48-årige kvinde fra Ribe, som blev udsat for et alvorligt tilfælde af netsvindel, hvor der blev hævet 300.000 kroner på to konti hos kvinden, kontaktede han straks avisen. Tidligere i sidste uge var Egon Adelhardt nemlig udsat for et tilsvarende forsøg på svindel - formentlig fra den samme mand. - Jeg husker ikke præcist, om det var tirsdag eller onsdag i sidste uge jeg blev ringet op. Jeg var lige kommet ud fra Kvickly, da jeg på mobiltelefonen bliver ringet op af en mand, som præsenterer sig som repræsentant for Betalingsservice. Han fortæller, at der er ved at blive hævet 19.000 kroner fra min konto, og det er fra udlandet man er ved at hæve pengene. Han beder mig om mit kontonummer. Jeg spørger, hvad det er for en konto, der er ved at blive hævet på, men det svarer han ikke på, fortæller Egon Adelhardt. Han fortæller, at manden som hævder at være fra Betalingsservice, lyder som en mand på 40-50 år. - Og det er ikke en udlænding. Han taler perfekt dansk, og taler med rolig og behagelig stemme. Han lyder meget troværdig, og når man står sådan ude på gaden, kan man godt hoppe i den fælde, mener Egon Adelhardt.

Ulykkelig sag JydskeVestkysten har kontaktet Danske Bank og Nordea for at høre, om de dækker kunders tab - i kølvandet på sagen fra Ribe, hvor en 48-årig kvinde fik hævet 300.000 kroner på konti i Danske Bank og Nordea. Begge banker understreger, at de ikke kan kommentere den konkrete sag. Nordea siger således i en generel skriftlig kommentar:



- Vi oplever desværre jævnligt denne type sager, og de er lige ulykkelige hver gang. Vi tager altid sagerne dybt alvorligt, men hvor vidt banken dækker en kundes tab vil afhænge af en konkret vurdering og af, hvilke personlige oplysninger kunden har udleveret. Det er desværre endnu et eksempel på, hvorfor man aldrig skal give følsomme oplysninger som kontonummer, personnummer og adgangskoder til fremmede. Og har man mistanke om svindel, er det vigtigt, at man hurtigst muligt kontakter sin bank, lyder det i et skriftligt svar fra Nordea.

Klare i telefonen Egon Adelhardt siger til manden, at han lige vil gå hen i sit pengeinstitut, Frøs, som ligger lige i nabolaget i forhold til Kvickly. - Det siger jeg til ham, men han svarer, at det behøver jeg ikke. Han siger, at vi kan klare sagen i telefonen ved, at jeg giver ham mit kontonummer. Da jeg siger, at jeg går hen i Frøs, fortæller han, at han bliver ringet op på en anden telefon. Og der slutter samtalen, konstaterer Egon Adelhardt. Egon Adelhardt tror ikke, at han er et helt tilfældigt offer for et forsøg på netsvindel. Han har tidligere sammen med sin bror ejet mineralvandsfabrikken Frem i Ribe, og han tror svindleren er én, der har et vist kendskab til byen. - Om det er en person, som bor i Ribe eller som kender byen ved jeg af gode grunde ikke. Men noget kan tyde på, at det er én, som har en idé om, hvor der kan være penge at hente. Det er jo så gået ud over en kvinde, som har mistet 300.000 kroner, og det kunne være gået ud over mig. Der er rigtig god grund til at advare om sådan en svindler. Det er sikkert ikke sidste gang han forsøger sig, mener Egon Adelhardt.