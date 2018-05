Efterskoleelever tog affære og hjalp afghanske Zaki

18-årige Ahmed Zaki Noori kom for tre år siden som uledsaget flygtningebarn til Danmark. Sidste sommer startede han som elev på Bramming Gymnastik- og Idrætsefterskole, og med hjælp fra sine skolekammerater her er det nu lykkedes for Zaki at skaffe penge til to flybilletter, så hans forældre kan blive familiesammenført med deres søn i Danmark.