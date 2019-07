BRAMMING: Sommerferien 2019 bliver meget anderledes end alle andre for Bente og Leif Kruse og deres tre børn, som indtil den 1. juli var forstanderpar på Sydvestjyllands Efterskole. Efter ti år på posten og med bolig i den markante hovedbygning til Bramming Hovedgård er de nu i fuld gang med at pakke og flytte.

Næste privatadresse bliver i Børkop for alle fem. For Bente hedder næste skoleår afslutningen på det cand.pæd. psyk.-studium, hun påbegyndte på Århus Universitet for godt et år siden. For Leif bliver arbejdsadressen Daugaard Skole, hvor han skal være skoleleder på en lille folkeskole med omkring 100 elever.

Den ældste datteren, 18-årige Signe, går på Det Kristne Gymnasium i Ringkøbing. 16-årige Frederik, der indtil sommerferien er på Djurslands Efterskole i Fjellerup, skal begynde i HHX på Rosborg Gymnasium i Vejle, mens 14-årige Emilie skal begynde i 8. klasse på Lukasskolen i Vejle.

Lidt vemodigt efter ti dejlige år er det da, medgiver forstanderparret, der omgående svarer "relationerne til medarbejdere og elever" som det bedste i de ti år på hovedgården:

- Det er et stort privilegium og meget inspirerende at få lov at dele liv med de unge.

- Og jo. Der er da vist sket noget med ungdommen over de ti år. Eller nogle ting er blevet mere synlige? Måske det er sværere at være ung i dag end for 15 år siden? Eller måske der er rykket lidt ved robustheden?

- Ét er sikkert: Vi rejser herfra med mange dejlige minder og værdifulde kontakter i bagagen. Nu ser vi frem til næste kapitel i vores liv. Det glæder vi os til.