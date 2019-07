Efterlyst seks-årig er fundet i god behold

Fanø: Syd- og Sønderjyllands Politi efterlyste søndag klokken 18 en seks-årig pige, der i uopmærksomt øjeblik var gået fra et sommerhus på Havstien i Rindby på Fanø.

Allerede ti minutter efter kunne politiet dog oplyse, at pigen heldigvis var fundet i god behold.

Politiet takkede i samme ombæring for både henvendelser og for assistance under eftersøgningen.