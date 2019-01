Efter vildt salgsår: Esbjerg tager førertrøjen inden for bolighandel

Home Esbjerg modtager to landspriser efter et vildt salgsår. Butikken har flest bolighandler og medarbejderen med flest salg.

Home Esbjerg løb med hovedprisen "Home Award 2018" for at være butikken med flest solgte boliger i hele kæden i 2018. Det er noget af en bedrift af butikken i det vestjyske, der stak af fra alt og alle med hele 348 handlede boliger, hedder det i en pressemeddelelse.

Eftertragtet pris

Home Esbjerg fik ligeledes prisen som årets supersælger i hele Home-kæden, idet ejendomsmægler Martin Lind Bachmann blev kåret som den mest sælgende Home-mægler i Danmark - en meget eftertragtet pris blandt ejendomsmæglere.

Det flotte salg hos Home Esbjerg fremgår tydeligt på Boligsiden.dk under fanen "find mægler." Det har tidligere været fremme, at Home-butikken er den bedst sælgende i Jylland og den næstbedst sælgende i hele Danmark i 2018, når man medregner alle andre mæglerkæder ifølge tal fra Boligsiden.dk (fraregnet projektsalg).

- Vi er så stolte af hele vores team. Alle - både mæglere og administrative - har ydet en fantastisk indsats og dermed har skabt dette helt unikke resultat, oplyser Marianne Christensen.

Hun forventer, at travlheden på boligmarkedet i Esbjerg fortsætter i 2019.

- Vi kan mærke, at der er en god interesse for at købe allerede nu - inden der går 'forår i boligmarkedet'. Og det er faktisk ikke en dum idé at sætte boligen til salg, før alle andre vælger at gøre det, lyder tippet fra Marianne Christensen.