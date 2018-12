Efter underskriftindsamling: Udvalg enige om nye P-regler på Damvej

Christian Brinch fra Holmevej i Ribe overrakte i denne uge en række underskrifter til udvalgsformand Søren Heide Lambertsen for at få fokus på trafikale problemer på Holmevej og Damvej. Han håber, at ikke kun Damvej vil indgå i en ny løsning, men at begge veje vil blive inddraget. Foto: Kåre Welinder

På fredagens møde i kommunens Teknik & Byggeudvalg var der bred enighed om at bede kommunens forvaltning om et udkast til nye parkeringsregler på Damvej. Kommunen vil nu i dialog med beboerne ud fra en idé om at udvide byzonen med dertilhørende parkeringsregler til også at omfatte Damvej. Beboer undrer sig dog over, hvorfor Holmevej ikke er inkluderet i planerne.

Ribe: I denne uge var formand for kommunens Teknik & Miljøudvalg, Søren Heide Lambertsen(S) på besøg i Ribe, hvor han tog imod en underskriftindsamling fra Christian Brinch, der som beboer på Holmevej stod i spidsen for en underskriftindsamling for at få ændret reglerne for parkering på Damvej og Holmevej. Søren Heide Lambertsen tog underskrifterne med tilbage til sit udvalg, og efter at sagen om parkeringskaos på Damvej i årevis er blevet diskuteret af både politikere og lokale, så blev man på fredagens møde enige om, at man nu ønsker at gøre noget ved problemer, som for en stor dels vedkommende skyldes parkerede biler fra Ribe Katedralskole. Eleverne fra Katedralskolen slås i det nye år sammen med eleverne fra Handelsgymnasiet Ribe, og politikerne beder derfor kommunens forvaltning om at udarbejde et forslag, så byzonen også kommer til at omfatte Damvej. - Der var i udvalget bred enighed om, at vi nu vil forsøge at løse problemerne på Damvej ved at udvide parkeringsreglerne fra byzonen. Det vil sige, at vi ønsker at udvide zonen, så Damvej bliver inkluderet, og at man dermed må holde på Damvej i maksimalt to timer, siger Søren Heide Lambertsen.

Holmevej og Damvej ligger uden for byzonen, og derfor er der ingen begrænsninger på parkeringen. Politikerne i Teknik & Byggeudvalget vil nu se nærmere på, om man kan udvide byzonen, så der fremover vil være 2-timers parkering på Damvej og eventuelt også Holmevej, og de har derfor bedt kommunens forvaltning om at udarbejde et forslag. Foto: Google

Undren over Holmevej Udvalgsformanden forklarer, at man selvsagt også ønsker at høre beboernes holdning til nye regler, og at man derfor vil gå i dialog med de berørte parter omkring både parkeringsbåse, beboerlicenser med mere. - Vi ønsker at holde dette så simpelt som muligt. Derfor har vi bedt forvaltningen om et udkast, så hvad det helt konkret vil betyde for de enkelte beboere er det, vi skal til at finde ud af nu, siger Søren Heide Lambertsen. Løsningerne vil foreløbigt kun gælde på Damvej, og ikke den tilstødende Holmevej, forklarer Søren Heide Lambertsen, og det undrer initiativtageren til underskriftindsamlingen, Christian Brinch, der selv bor på Holmevej. Selv om han er glad for, at udvalget tager sagen op, så både undrer og ærgrer det ham, hvis man ikke samtidig ændrer forholdene på Holmevej. - Jeg synes det vil være lidt underligt, hvis ikke man medtager Holmevej, når den ligger i forlængelse af Damvej. Det ærgrer mig, for Katedralskolens elever parkerer også på Holmevej, og derfor håber jeg, at forvaltningen i deres udkast også vil tage Holmevej med, siger Christian Brinch og forklarer, at både elever og turister bruger Holmevej som parkeringsplads. - Hvis de laver begrænsninger på den ene vej, så frygter jeg, at det hele rykker over til os. Hvis kommunen skal ud og tale med beboerne i området, skal de være mere end velkommen til at komme på besøg hos mig eller andre på Holmevej, for vi forventer faktisk, at Holmevej også bliver en del af løsningen, siger Christian Brinch.