Efter ulykke i Vadehavet: Mandø-borger ønsker alarmlys op på Låningsvej

Mandag eftermiddag skete det igen. En bilist kørte fra Mandø og blev fanget i tidevandet. Det er sket mange gange de senere år, og derfor foreslår Benny Thomsen fra Mandø, at der opsættes røde og grønne alarmlys, som fortæller bilisterne, hvornår de kan køre på Låningsvejen - og hvornår de ikke kan. Politikere lover at tage forslaget i betragtning.

- Jeg foreslår, at der opsættes advarselslys, som med rødt og grønt lys markerer, hvornår man må køre over Låningsvejen - og hvornår man ikke må. Det er den samme type lys, som bruges ved farlige vejkryds, ved vejarbejder eller togoverskæringer. Når man kan sende folk til månen kan man også advare bilisterne, som kører til og fra Mandø, siger Benny Thomsen.

Den slags uheld sker så tilpas mange gange hvert år, så det nu får Benny Thomsen fra Mandø til at reagere. Han har mange års erfaring med at hente turister til Mandø via sit nu tidligere firma, Mandø Event, hvor han var én af øens største turismeaktører.

MANDØ: På Mandø har borgerne styr på, hvornår der er højvande og hvornår vandstanden er tilpas lav til, at man køre frem og tilbage fra Vadehavsøen til fastlandet. Men hos de tusindvis af turister, som hver sommer besøger Mandø er den viden ikke altid til stede, og mandag eftermiddag resulterede det så i, at et ældre dansk ægtepar blev fanget i højvandet og her måtte reddes i land af en bus fra Mandø Kro- og Traktorbusser, som kom forbi.

Når man skal orientere sig om tidevandet, og hvornår man kan køre til og fra Mandø i bil kan man enten gå ind på DMI's hjemmeside, www.dmi.dk - eller man kan ringe til Brugsen på Mandø, tlf. 75 44 51 02. På DMI's hjemmeside skal man i søgefeltet skrive Mandø og så kan man her se prognoserne og den aktuelle vandstand - både som tabeller og i grafisk form.Benny Thomsen fra Mandø slår dog fast, at informationen på DMI's hjemmeside er blevet dårligere og mere uoverskuelig efter, at hjemmesiden er lavet om. Ikke mindst er det svært at finde informationerne på en mobiltelefon - og det er jo oftest den folk har i hånden, når de kører i bil til Mandø, siger Benny Thomsen.

Har rejst forslaget

Han fortæller, at han tidligere - for flere år siden - har rejst forslaget om advarselslys på møder med embedsmænd fra Esbjerg Kommune. Og Benny Thomsen føjer til, at Mandø Fællesråd har fremført det samme ønske.

- Men dengang var svaret, at kommunen så kunne blive holdt ansvarlig, hvis lyset ikke virkede og bilisterne alligevel kørte ud, mens der var højvande. Men det holder ikke. Hver sommer er der bilister, som får ødelagt deres ferie og deres bil, og samfundet skal bruge en masse ressourcer i form af politi og redningsberedskab. Og samtidig er det rigtig skidt for Mandø, hvis folk bliver bange for at køre herover. Derfor er der grund til at handle nu, mener Benny Thomsen.

Søren Heide Lambertsen, (S), formand for kommunens teknik- og byggeudvalg slår fast, at når han er færdig med sin ferie er han klar til at mødes og drøfte forslaget med Mandø Fællesråd.

- For tre uger siden kørte jeg selv til Mandø, og forinden var jeg inde på DMI's hjemmeside for at orientere mig om vandstanden. Men jeg er klar til at se på mulighederne for forbedringer på dette felt, for det er jo ikke gavnligt for nogen med disse uheld, siger han.