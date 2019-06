Efter ulovlig foodtruck: Borgmester åben for ændring

Da Realen tilbage i april valgte at opstille en madbod i forbindelse med et arrangement, var det imod kommunens regler. Realen havde af kommunens Erhverv, Natur -og Teknikudvalg fået afslag på at opstille en food truck til arrangementet, men nu er der måske nye regler på vej.

- Reglerne er lavet for ikke at konkurrenceforvride. Alle de lokale restauratører bakkede op om det, og derfor er det ærgerligt, at formalia blokerer for at bespise de gæster, der er kommet til Fanø. Jeg mener, at vi skal have kigget på retningslinjerne for stadepladser og gå dem efter i sømmene, sagde borgmester Sofie Valbjørn til TV Syd, efter hun havde stanget den skriftlige advarsel ud til Realen.

Efterfølgende blødte borgmester Sofie Valbjørn op, og lagde op til, at reglerne for stadepladser skal revurderes, således at det bliver nemmere at få tilladelse til at opstille madboder og lignende på offentlige udendørsarealer.

Det var budskabet fra borgmester Sofie Valbjørn og Fanøs kommunalbestyrelsen i en skriftlig advarsel til det populære spillested, Realen, efter, at stedets direktør Jeanett Exner trodsede et forbud mod at opstille en foodtruck ved Realen lørdag den 20. april.

Fanø: - Et samlet byråd finder det helt uacceptabelt, at et kulturhus, som er støttet økonomisk af Fanø Kommune, på den måde vælger helt og aldeles at tilsidesætte byrådets beslutninger.

- Jeg er mere liberal anlagt

Det siger Fanøs borgmester, Sofie Valbjørn, adspurgt om hvad hun ville lave om. I byrådet på Fanø sidder hun på Alternativets eneste sæde, hvorfor det ikke er helt ligetil at få ændret reglerne.

- På dette punkt er jeg mere liberal anlagt end andre i byrådet. Grundlæggende mener jeg, at konkurrence kan være sundt, og at mere skaber mere, siger hun.

De nuværende regler giver mulighed for, at der ved særlige arrangementer på Fanø godt, kan gives tilladelse til at opstille boder og lignende. Arrangementet den 20. april var en koncert med bandet Rugsted & Kreutzfeld. Et event, som Erhverv, Natur -og Teknikudvalget ikke mente, gik under kategorien for et særligt arrangement.

Det er de regler, som Sofie Valbjørn gerne vil lave om. Et konkret forslag er dog ikke på vej. Først vil hun, sammen med byrådet, evaluere kommunens fireårsplan for at få et overblik over, hvilke opgaver, der skal arbejdes videre med.

- Det overblik vil jeg bruge til at prioritere, hvad jeg vil sætte fokus på. Da jeg kun er et mandat, er det, hvad stadepladserne angår, også noget der skal masseres. Men min holdning er, at reglerne bør mere smidige på eksempelvis bestemte tider af året, siger Sofie Valbjørn.