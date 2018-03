Efter tyverier i Ribe og Bramming: Politi advarer kraftigt mod tricktyve

En række aktuelle sager fra blandt andet Ribe og Bramming får nu specialkonsulent hos Syd- og Sønderjyllands Politi, Christian Østergård, til at bede både borgere, erhvervsdrivende og alle andre om at være på vagt over for tricktyve, som lige nu hærger landsdelen.

Det får nu specialkonsulent hos Syd- og Sønderjyllands Politi, Christian Østergård til at gå ud med en kraftig advarsel til både borgere og erhvervsdrivende om at være meget på vagt over for tricktyvene. Han kommer samtidig med en række konkrete råd til, hvordan man kan mindske risikoen for at blive bestjålet af tricktyve.

For to uger siden gik det ud over en 74-årig kvinde fra Bramming, som fik stjålet sit dankort efter at have handlet i den lokale Netto. På kvindens dankort hævede tricktyvene ikke færre end 123.000 kroner. Og i den netop overståede weekend var der så forsøg på tricktyverier i både Gram, Rødding, Jels og Vejen.

RIBE: Tirsdag i sidste uge fik en 60-årig kvinde stjålet sin pung med dankort, da hun blev opsøgt af to udenlandske mænd på parkeringspladsen ved Føtex i Ribe. Efterfølgende hævede tyvene 10.000 kroner på dankortet, efter at de forinden havde afluret kvindens pinkode i Føtex.

Syd- og Sønderjyllands Politi har syv konkrete råd, som kan mindske risikoen for tricktyverier:1. Skjul din pinkode med hånden. 2. Opbevar dine betalingskort tæt på kroppen - ikke i en pung i en baglomme. 3. Vær opmærksom, når nogen forsøger at aflede din opmærksomhed eller på at forvirre dig. 4. Afvis høfligt personer du ikke kender, som henvender sig til dig på gaden. 5. Vær skeptisk, når nogen påstår, at du har tabt en pengeseddel. 6. Tag ikke mod gaver som eksempelvis smykker. 7: Lås straks bilen, hvis du bliver distraheret på parkeringspladsen. I Syd- og Sønderjyllands Politikreds har der i 2018 indtil nu været syv tilfælde af tricktyverier i forretninger, heraf to i Esbjerg Kommune. 13 tricktyverier på gadeplan, heraf fem i Esbjerg Kommune samt 46 tricktyverier i beboelse, heraf seks i Esbjerg Kommune.

Kontaktløst kort

- Vi opfordrer borgerne til at få lavet deres dankort om til et kontaktløst kort. På det kort kan man købe for op til 350 kroner uden at skulle indtaste en pinkode. Det vil gøre det sværere for tricktyvene. Men hvis man skal bruge pinkoden, skal man dække denne med hånden. Og de forretningsdrivende opfordrer vi til at indføre diskretionslinjer og samtidig instruerer personalet i at opfodre kunderne til at holde sig bag disse linjer, siger Christian Østergård.

Han bruger hele sin arbejdstid hos Syd- og Sønderjyllands Politi på at arbejde med forebyggelse af kriminalitet, og han fortæller, at man fra politiets side har henvendt sig til samtlige handelsstandsforeninger i politikredsen. Politiet tilbyder at komme ud og fortælle om de initiativer de enkelte forretningsdrivende kan tage for at minimere risikoen for tricktyverier.

- Skal vi disse sager til livs, kræver det ikke kun stor opmærksomhed og vagtsomhed hos borgerne. Men ved nogle enkle rutiner i forretningerne som f.eks. at indføre diskretionslinjer, hvor man beder kunderne om at holde sig tilbage, kan man reducere risikoen for både pinkodeafluring og lommetyverier, siger Christian Østergård.