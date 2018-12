Efter tre år med succes: Skiltefabrikken udvider

Søren Schmidt, der ejer Skiltefabrikken i Ribes industrikvarter, glæder sig meget til at flytte virksomheden til de nye og større store lokaler på Industrivej, hvor der også bliver plads til et stort, flot showroom. Foto: André Thorup

Skiltefabrikken flytter 1. januar til nye og langt større lokaler. Det er kun gået opad i de nøjagtigt tre år, siden Søren Schmidt åbnede sin forretning i Ribes industrikvarter.

Ribe: Der manglede lige et skilt uden for, men det kommer op inden 1. januar. Og Søren kan selv lave det. Skiltefabrikken flytter nemlig til 415 kvadratmeter store faciliteter på Industrivej til nytår, efter at have lejet sig ind på 140 kvadratmeter i tre år. - Vi glæder os til at blive mere synlige, og til de nye større lokaler. Vi får et rum kun til printeren, vi får plads til at have hele tre biler inde for at blive beklædt med film, i stedet for kun én, og så får vi et showroom, fortæller ejer Søren Schmidt og forklarer, at virksomheden i længere tid gerne har villet udvide virksomheden. - Vi har været hæmmet af manglende plads i halvandet år og har ledt efter et egnet sted. I løbet af de sidste par måneder er det, der før var autoværksted, blevet sat i stand. Vi har investeret 600.000 kroner i en ny CNC-fræser, som kan fræse og skære bogstaver ud, skære plakater og i det hele taget minimere håndarbejdet, siger Søren Schmidt.

Foto: Foto:Andre Thorup Skiltefabrikken flytter til nye store lokaler til nytår. Foto: André Thorup

Skiltefabrikken 2.0 Skiltefabrikken åbnede for nøjagtig tre år siden - 1.1. - så den kan holde tre års fødselsdag og indflytterfest på samme tid. - Det bliver skiltefabrikken 2.0, og jeg regner med at ansætte en lærling i det nye år. Så er vi fem. Det er gået ret hurtigt, siger han. Det første år var det kun Søren Schmidt selv. Han er udlært industritekniker, hvilket svarer til den gamle maskinarbejder-uddannelse. Her lærte han CNC-fræsning og fik den håndværksmæssige baggrund. Han har været hos Deko i 10 år, før han blev selvstændig. - Det hele startede med et iværksætterkursus gennem Esbjerg Erhvervsudvikling, på Handelsskolen i Ribe. Jeg tog det faktisk syv tidligere, og så igen et år før jeg åbnede, og jeg er egentlig glad for, at jeg ventede. Det havde været for tidligt. Jeg er 34 år i dag og tror, jeg ville have manglet livserfaring - og kapital, erkender Søren Schmidt.

Kan trylle Han mener selv, at succesen blandt andet kan tilskrives, at Skiltefabrikken har været god til at fortælle sin historie. - Vi lægger mange bileder op på Facebook og fortæller om, hvad kunderne skal bruge produktet til. Vi kan bruge det i salgsøjemed, og kunderne vil også gerne have fortalt om det, siger han. Skilte skal forstås bredt, for det er alt fra skilte til en postkasse til otte meter høje skilte til større virksomheder. Det kan også være pokaler og awards, firmabiler eller cykler, der pakkes ind, et skilt til en fest eller tryk på tøj og reflekser og klistermærker. Materialerne kan være akryl, plastic, aluminium eller "gammelt" trælook, eller der lasergraveres bogstaver i en trækasse. Eller et skib dekoreret indeni med motiver fra Vadehavet. - Vi laver meget mere end det klassiske skilt eller bandereklamen til hallen. Vi kan godt lide at blande materialer kreativitet, fortæller Søren Schmidt, der har gjort meget ud af at være en lokal virksomhed og springe til med hasteopgaver. Det første år kørte han konsekvent ud og afleverede ordren, så folk ikke skulle leje en trailer. - Vi skal kunne rykke ud, når det hele brænder på. Vi kan trylle, når vi skal, og mange er gode til at støtte op om os, siger Søren Schmidt, der kigger på den indtil videre bare væg i de nye lokaler på Industrivej 29 og siger: - Her i vores showroom bliver det tydeligt, at vi er lokale. Der kommer Ribemotiver på væggen hele vejen rundt. Det bliver tosset godt.