Efter topmøde: Rektorer lover at kæmpe for Esbjerg som universitetsby

Både Aalborg Universitet og Syddansk Universitet skal i højere grad vise, at de vil Esbjerg, mente borgmesteren for nylig, og nu har begge rektorer lovet at skubbe på for at skabe flere relevante studiepladser i et tættere samarbejde med kommune og erhvervsliv.

- Det glæder mig, at vi i fællesskab er nået til enighed om, at de to universiteter i samarbejde med kommune, regionen og erhvervsliv skal satse meget mere på udviklingen af studiepladser og studiemiljøet i Esbjerg. I praksis betyder det, at alle skal bidrage. Hvordan? Det finder vi ud af i en styregruppe med mig for bordenden, hvor begge universiteter, regionsrådsformanden for Syddanmark, Stephanie Lose (V), formanden for Esbjerg Rektorkollegium, Henrik Larsen, samt repræsentanter fra det lokale erhvervsliv sidder med, siger Jesper Frost Rasmussen.

Her gav de to rektorer og Jesper Frost Rasmussen hinanden løfte om, at der skal skabes flere relevante studiepladser i landets femtestørste by, ligesom der skal etableres et meget tættere samarbejde Esbjergs erhvervsliv og Esbjerg Kommune.

Og det vil de to universiteter, oplyser de to rektorer for Aalborg Universitet (AAU) og Syddansk Universitet (SDU), som i sidste uge havde et vigtigt møde i Kolding med Esbjerg-borgmesteren.

Det spørgsmål stillede Esbjergs borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) forleden i et læserbrev i JydskeVestkysten, hvor han endvidere - lettere provokerende - fastslog: "Vi har simpelthen brug for at begge universiteter viser, at de vil Esbjerg."

Klar til væksteventyr

Samarbejdet på tværs er ganske enkelt afgørende for byens og kommunens fremtid. Et stigende antal studerende er fundamentet for, at områdets mange virksomheder kan få den arbejdskraft, de efterlyser, og samtidig er de unge mennesker under uddannelse med til at præge byen og give den karakter af storby. Ligeledes skal byen gøre sig klar til et muligt væksteventyr i kølvandet på verdens hurtigste datakabel, Havfruekablet, og Facebooks etablering.

Henrik Dam, der er rektor ved SDU siger, at han er glad for dialogen med Esbjergs borgmester og Aalborg Universitet.

- Vi deler erhvervslivets og kommunens ønske om, at vi får flere studiepladser i Esbjerg. Vi er jo allerede lykkedes med at trække lægeuddannelsen til Esbjerg og arbejder sammen med kommune og erhvervsliv på at få jurastudiet hertil, siger SDU-rektoren.

Han kollega ved AAU, Per Michael Johansen, hilser også den nye aftale velkommen.

- Vi bakker op om det nye tiltag. Der sker en massiv udvikling i byen blandt andet i forhold til datacentre og det nye Havfruekabel, og derfor kan vi sagtens forstå behovet for flere it-uddannelser. Allerede i år styrker vi vores bioteknologimiljø i Esbjerg, siger Per Michael Johansen.

Stephanie Lose har også sagt ja til at være med i den nye styregruppe:

- I regionen har vi eksempelvis arbejdet tæt sammen med SDU om at få trukket lægeuddannelsen til Esbjerg. Tankerne bag styregruppen flugter rigtig fint med, at regionsrådet har sat midler af til - i et samarbejde med virksomheder og videregående uddannelsesinstitutioner i Esbjerg - at afdække behov og potentialer for uddannelse og innovations-samarbejder i Esbjerg-området.