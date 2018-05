Efter sexydmygelser på gymnasium: Blomster og undskyldning til elever

Esbjerg: Det årlige awardshow på Rybners Gymnasium på Grådybet i sidste uge udviklede sig både ulykkeligt og uacceptabelt, da flere elever blev udstillet over for medstuderende, og blandt andet en sexhistorie om en ung pige fra 1.g blev fortalt åbent foran hele skolens personale og alle elever, hvilket fik hende til at forlade scenen med tårer i øjnene.

Nu har ledelsen på Rybners - rektor Lars H. Andersen og direktør for Rybners Gymnasier og kursusområde, Olaf Rye - udsendt et brev til forældrene, hvor der officielt bliver givet udtryk for beklagelse, ligesom nogle af konsekvenserne for de involverede i showet ridses op:

"Sagen får allerede nu konsekvenser for alle showets involverede. De involverede ledere og elever er personsager og tages med den enkelte. Der er igangsat en proces. Der har været møde mellem Lars Andersen, Olaf Rye og elevrådet. Resultatet var, at elevrådet er enigt med os om, at det, der skete, var uacceptabelt og skulle have en konsekvens. Elevrådet giver blomster, en mundtlig og skriftlig undskyldning til de berørte. Ledelsen har også tilbudt møder til de berørte elever alene eller med deres forældre. Dette for at undskylde på ledelsens vegne og give tilbud om yderligere hjælp", står der blandt andet i brevet, hvori ledelsen også lover, at man fremover vil gøre mere ud af at fremhæve skolens studie- og ordensreglement, ligesom eleverne skal informeres om lovgivningen i forhold til at videreformidle private og intime oplysninger om enkeltpersoner mod deres egne ønsker.