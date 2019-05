Sædding: Sidste sommer kom det frem, at Ungdomsbo planlagde at bygge 90 nye boliger i et grønt område ved Strandvænget i Sædding. Planen var, at en del af området skulle bruges til at bygge tre højhuse i op til seks etager. Den plan er nu droppet.

I stedet for de tre højhuse ønsker Ungdomsbo at bygge 24 boliger i stueplan og 1. sal. Det har Peter Sandager, direktør for Ungdomsbo, bekræftet overfor JydskeVestkysten.

Nyheden glæder næstformanden i Sædding-Fovrfeld Lokalråd, Jarl Thiesen, der sammen med borgere i området har været stærk utilfredse med Ungdombos planlagte byggeri.

- Det, synes jeg, er rigtig fint, og det ved jeg, at beboerne derude er meget glade for, siger Jarl Thiesen.

Allerede i december blev Ungdomsbos planer om højhusene ændret i Plan og Miljøudvalget. Udvalgspolitikerne gav Ungdomsbo lov til kun at bygge to etageejendomme på maksimalt fire i etager i stedet for de tre højhuse i seks etager.