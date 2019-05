Efter oversvømmelse i 2015: Ni millioner skal redde biler fra at drukne ved Bilka

Esbjerg Kommune: En hel del esbjergensere husker nok, hvordan det stærkt befærdede vejkryds ved varehuset Bilka var spærret i trekvart døgn i september 2015, da hele viadukten under Kjersing Ringvej stod under vand på grund af massive regnmængder.

Fuldstændig forhindres kan det ikke, men nu forsøger Esbjerg Kommune og Din Forsyning at minimere den tid, krydset trods alt må lukkes, når der falder store mængder regn. Det skal ske ved blandt andet at udbygge det eksisterende regnvandsbassin ved Limfjordsvej samtidig med, at man etablerer et regnvandsbassin ved Lillebæltsvej og ændrer udformningen af bassinet ved Bilka-krydset samtidig med, at det såkaldte uheldsbassin i tilknytning til bassinet ved Bilka-krydset nedlægges, ligesom der skal laves såkaldt "intelligent styring".

- Beregningerne viser, at vandstanden ved fuld udbygget opland med bassiner vil være mellem 50-70 centimeter ved en såkaldt 100 års hændelse, altså en hændelse, som statistisk set kun finder sted med 100 års mellemrum. Her har man også beregnet, at tømmetiden vil være cirka fem timer, men at vejen kan være farbar efter tre. Men hvis man intet gør, vil det i værste fald med et fuldt udbygget erhvervsområde ende med op til 130 centimeter vand i viadukten i op til 10 timer, forklarer Karen Sandrini (S), formand for Plan & Miljøudvalget.

Episoden i september 2015 er blevet betegnet som en 50 års hændelse, men det betyder ikke, at det er så mange år siden, viadukten senest stod under vand, så der måtte lukkes for biltrafik i en periode. Det var nemlig også galt i oktober 2013.