Efter ønske fra lokalråd: Kommune fjerner pil fra Ribe Østerå

Ribe: Efter ønske fra Lokalråd Ribe Midt rykker en skovningsmaskine inden for de næste dage ind i naturområdet ved Ribe Østerå bag Ribelund.

Beplantning af pil har efterhånden taget udsigten fra områdets fugle, og nu har lokalrådet bedt om at få det fjernet, så gæsterne i området igen kan nyde udsigten til både Ribe Østerå og Ribe Domkirke, som det fra starten har været hensigten med tårnet.

- Naturen omkring Ribe Østerå er et værdifuldt naturområde med mange fugle, og folk kommer langvejs fra for at opleve det populære naturfænomen sort sol. Derfor er det vigtigt, at vi passer på naturen og giver området gode betingelser, så det fortsat kan være et rekreativt sted for både lokale og gæster i Ribe, siger formand for kommunens Teknik & Byggeudvalg, Søren Heide Lambertsen.Naturen omkring Ribe Østerå er et Natura 2000-område, som er særligt beskyttet, men Ribe Amt fik i 2003 tilladelse til at etablere tårnet og til at holde området omkring udsigtstårnet ryddet. Tårnet blev i sin tid rejst som et led i det europæiske handicapår, og der er derfor en rampe op til tårnet, som gør det let for alle at komme op og nyde udsigten.