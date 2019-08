Efter ønske fra handlende: Shoppingcenter får en ekstra rulletrappe

Esbjerg: Broen Shopping har lyttet til de handlende, og snart er det ikke længere nødvendigt at gå gennem hele centret for at finde ned og ud igen.

Den oprindelige plan var ellers at guide kunderne hele vejen rundt i centret med den bagtanke, at de skulle lokkes til at se og købe mere. Men nu har indkøbscentret indset, at det har været til stor irritation for mange af de besøgende. De vil gerne kunne komme ud, den samme vej de kom ind. Den ekstra rulletrappe bliver placeret ved hovedindgangen.

- Vi har i lang tid haft et ønske om, at få den ekstra rulletrappe, og nu har vi endeligt fået den bevilget. Det har taget noget tid, da det jo er en bekostelig affære, fortæller centerchef Janni Barslund.

Den nye rulletrappe tager fire måneder at producere, seks uger at få på plads og udgiften løber op i nærheden af en halv million.

- Vi kan ikke bare sætte en ny rulletrappe op, det kræver en stor ombygning af området ved hovedindgangen, og så kræver det selvfølgelig også en del planlægning, fortæller Janni Barslund.

Rulletrappen kan allerede leveres og stå klar i slut december, men da det vil komme til at gå ud over blandt andet julehandlen i centret, går arbejdet først i gang i januar.