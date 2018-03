Efter møde med kommunen: Fem huse ved Kammerslusen skal gøres mindre

72 medlemmer og ægtefæller i Lejerforeningen Kanalstien ved Kammerslusen deltog torsdag aften i et møde med Esbjerg Kommune. Her fik lejerne af fritidshusene at vide, hvordan deres huse i fremtiden kan opfylde lovgivningens krav, når der laves en ny lokalplan for området ved Kammerslusen.

Torsdag aften holdt medlemmerne af Lejerforeningen Kanalstien, som er foreningen for lejerne ved Kammerslusen, et dialogmøde med Esbjerg Kommunes planchef og miljøchef, Peter Bagge og Christina Føns. Formålet med mødet var at skabe dialog om den fremtidige lovliggørelse af husene, og i følge Peter Nielsen, kasserer i lejerforeningen, var der tale om en god dialog med kommunens repræsentanter.

En kommende lokalplan for området ved Kammerslusen skal sikre en bevaring af det historiske kulturmiljø, som området karakteriseres som. Det er på linje med hytterne ved Sneum Sluse som også er omfattet af en lokalplan.Den kommende lokalplan vil have en høringsperiode på seks uger. På mødet torsdag aften blev der også diskuteret kystsikring af husene ved Kammerslusen. To-tre af husene har ret akut brug for at blive kystsikret, og på mødet blev det oplyst, at man fra kommunens side er villig til at acceptere kystsikring med spunsvægge, dækket med træ, så kystsikringen fremstår i pagt med naturen i området ved Kammerslusen.

Lang tidshorisont

- Vi blev lovet, at ændringerne kommer til at ske i dialog med den enkelte lejer. De huse, der er for store, skal formindskes - det drejer sig om fem huse. Vi fik også at vide, at man fra kommunens side går med på at give en lang tidshorisont for de huse, hvor der skal ske ændringer i form af farveskift eller skift af materialer. De huse som har plasticvinduer skal have dem skiftet til vinduer af træ, og hvor husene skal males om, hedder det, at det skal ske ved ejerskifte eller senest inden for en fem-årig periode, siger Peter Nielsen.

Han lægger ikke skjul på, at flere af lejerne er kede af de ændringer, de nu tvinges til at lave.

- Og der er da også dem, der mener, at vi fra bestyrelsens side skulle køre en mere aggressiv linje over for kommunen. I bestyrelsen tror vi på, at vi kommer længst ad dialogens vej. Det ændrer dog ikke på, at vi også må konstatere, at kommunen ikke har overholdt sin tilsynspligt. Det er også en del af grunden til, at nogle ting er kørt lidt af sporet, siger kassereren i lejerforeningen.