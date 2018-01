Efter mistillid: Jakob May melder sig ud af Socialdemokratiet

Esbjerg: Aldrig har Jakob May følt sig så meget som socialdemokrat. Alligevel har det markante kredsbestyrelsesmedlem egenhændigt valgt at melde sig ud af Danmarks største parti. Fredag valgte Jakob May nemlig at imødegå den mistillidserklæring, som partimedlem Kenn Schell Andersen har bedt Esbjerg Partiforening om at tage stilling til på en generalforsamling mandag.

Beskeden om udmeldelsen af partiet er sendt til Poul Erik Hansen, formand for Esbjerg partiforening, Kian Soleimann, formand for kredsbestyrelsen, og Socialdemokratiets partikontor i København. Under overskriften " Døden skal have er årsag, og den skal åbenbart hedde Jakob May", motiverer Jakob May sin beslutning, ligesom han analyserer, hvorfor partiet ikke lykkedes med at vinde Venstre borgmesterposten i Esbjerg Kommune. (Læs hele Jakob Mays skrivelse andetsteds i sektionen).

"Jeg har fået oplyst, at der er stillet forslag om udelukkelse af mig fra Socialdemokratiet. Jeg har læst "mistillidsvotummet", og finder det både udokumenteret, usagligt og fejlagtigt. Begrundelsen for udelukkelsen hviler på mine udtalelser til pressen under den netop overståede kommunevalgkamp, hvor det ikke lykkedes for borgmesterkandidat John Snedker at fravriste Venstre kæden og ikke lykkedes for partiformand Poul-Erik Hansen blive valgt, trods en femteplads på listen."

"Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg ikke har været enig i strategien, og jeg har heller ikke været enig i forhold til valget af spidskandidat. Dette har jeg internt ikke lagt skjul på, men da urafstemningen var overstået rettede jeg ind", hedder det blandt andet i Mays mail.