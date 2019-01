Esbjerg Kommune: Syv politikere og fire kommunale embedsfolk tog middag med vin til knap 7.900 kroner og en ekstra overnatning på et hotel i Aalborg, da de i sidste uge var deltagere i Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Seminaret, der løber over to dage, indledes sædvanligvis torsdag klokken 09.00 og slutter ved middagstid om fredagen. Imidlertid begav delegationen fra Esbjerg sig - traditionen tro - mod Aalborg allerede onsdag.

Den ekstra overnatning til en pris af 946,80 kroner per person - eller 10.400 kroner alt i alt for de 11 deltagere - suppleres af kilometerpenge til og fra destinationen og to flybilletter fra København til Aalborg til to socialdemokraterne, gruppeformand og udvalgsformand for Teknik & Byggeudvalget, Søren Heide Lambertsen, og Plan & Miljøudvalgsformand Karen Sandrini, der begge havde været til møde i København og efterfølgende fløj direkte til KØF onsdag eftermiddag. Flyveturen kostede 2.188 kroner per billet.

Fraregnet kilometerpenge, der under alle omstændigheder går til deltagelse i den slags arrangementer, har politikere altså tilsyneladende brugt små 20.000 kroner ud over, hvad der var absolut nødvendigt for at deltage KØF, der uden sammenligning går for at være det absolut vigtigste topmøde i regi af Kommunernes Landsforening.