Normalt er opholdscentre, som forskellige operatører driver for Udlændingestyrelsen, alene bemandet i dagtimerne. Men AsylSyd har nu som en forsøgsordning besluttet at øge bemandingen i form af tryghedsvagten om aftenen og i weekenderne.

Den ekstra bemanding sker i form af en såkaldt tryghedsvagt fra et eksternt vagtfirma, som sammen med asylcentrets medarbejdere skal styrke den kriminalpræventive indsats og understøtte trygheden for borgerne i Hviding.

HVIDING: - Vi har lyttet til kritikken og tager den alvorligt. Vil vil gøre, hvad vi kan, for at borgerne i Hviding kan føle sig trygge, lyder det fra driftschef for AsylSyd, Jakob Kirkegaard til den kendsgerning, at AsylSyd nu sætter ekstra bemanding på om aftenen og i weekender.

Utryghed

Beslutningen om udvidet bemanding kommer efter omtale i JydskeVestkysten af, at en række episoder på centret i Hviding har givet anledning til ekstra politiindsats og skabt utryghed i lokalsamfundet. Jakob Kirkegaard lægger da heller ikke skjul på, at bekymringen og kritikken i medierne har gjort indtryk.

Aften- og weekendbemanding er som nævnt ikke standard på danske opholdscentre, men driftschefen for AsylSyd understreger, at man har valgt at prioritere denne ekstra indsats for at opretholde et godt forhold til omgivelserne.

AsylSyd, der er en afdeling af Tønder Kommune, driver blandt andet Opholdscenter Hviding på vegne af Udlændingestyrelsen. Centret indkvarterer familier og enkeltpersoner, som afventer Udlændingestyrelsens afgørelse på deres ansøgning om asyl i Danmark.

Det er alene Udlændingestyrelsen, der afgør hvor mange asylansøgere, der skal være på de enkelte centre, og hvor mange nationaliteter centrene skal rumme.

Jakob Kirkegaard understreger, at AsylSyd har nultolerance over for kriminalitet og uhensigtsmæssig adfærd. Alle former for kriminalitet og mistanke om kriminelle forhold anmeldes til politiet og indberettes til Udlændingestyrelsen, der er myndighed på disse områder.