Efter kritik: Alle passagerer kom med FanøLinjen mod Esbjerg

Fanø: Onsdag den 17. juli måtte mange besøgende ved Fanø Late Night affinde sig med lange køer ved FanøLinjen, da færgen sejlede fra Nordby mod Esbjerg med afgang klokken 20.50. Det betød, at de fik en ventetid på 40 minutter, fordi der kun sejles med en færge om aftenen, men Molslinjen, som driver FanøLinjen, tog kritikken til efterretning, og ved Late Night onsdag den 24. juli var der ingen problemer.

Molslinjen havde sat ekstra bemanding på, således at færgen kunne tage det maksimale antal passagerer med, og alle passagerer kom med på den nævnte afgang. Selv dem, som i sidste øjeblik kom løbende ned mod færgen. Derfor var det en flok glade og tilfredse passagerer, som tog hjem igen efter en aften på Fanø Late Night, hvor det igen vrimlede med folk i Hovedgaden. På grund af hedebølgen var der endnu flere besøgende til Late Night i onsdags end den 17. juli, så indtil nu har de tre gange Late Night været en stor succes med masser af musikalske indslag og forskellige aktiviteter. I onsdags var der så mange besøgende, at der var ventetid på at få et bord ved flere af spisestederne.

De to sidste Late Night i år holdes 31. juli og 7. august.