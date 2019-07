Efter kort lukning: Travl erhvervsmand overtager drift af to bagerier i Esbjerg

70-årige Lars Erik Johansen, der ejer Kernebageren og Hjerting Bageri, overtager nu selv driften af bagerierne efter, at forpagteren er taget under konkursbehandling.

Esbjerg: De kage- og brødglade esbjergensere, der plejer at købe ind hos Kernebageren på Jørgen Pedersens Vej eller i Hjerting Bageri på Havbakken, fik sig en forskrækkelse tidligere på ugen, da de blev mødt af aflåste døre.

Men nu er bagerierne åbnet igen, for ejeren af bagerierne, den driftige erhvervsmand Lars Erik Johansen, som driver Oil-tanken på Sædding Ringvej samt Esbjerg Park- & Havemaskiner, har overtaget driften af de to forretninger.

- Jeg havde jo forpagtet bagerierne ud, men forpagteren er taget under konkursbehandling, så nu går jeg selv ind og kører de to bagerier videre, forklarer Lars Erik Johansen, der i den brede offentlighed er mest kendt som Statoil-Lars. Det skyldes, at han i mange år drev tanken på Sædding Ringvej som en Statoil-tank, der siden blev til Circle K og senest Oil. Helt oprindelig blev tanken drevet som en DK Benzin.

Ifølge Lars Erik Johansen holdt Hjerting Bageri kortvarigt lukket mandag eftermiddag og tirsdag som følge af forpagterens økonomiske vanskeligheder, og det samme gjorde sig gældende for Kernebageren, som var forpagtet til samme bagermester.

- Men så brugte vi tiden på at give Kernebagerens lokaler en tiltrængt omgang maling, ligesom vi udskiftede inventaret, og nu kører begge forretninger videre som altid, siger Lars Erik Johansen, der anslår, at der er 20-25 ansatte i de to bagerier.

- Nu ansætter jeg desuden en administrator, så der er styr på butikkerne og de daglige, administrative gøremål, siger Lars Erik Johansen.