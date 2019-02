Efter konkurs: Flyselskab åbner for billet-booking til olieruten til Aberdeen

Esbjerg: Op imod 12.000 rejsende kunne i weekenden ånde lettet op, efter at det kom frem at det danske flyselskab Danish Air Transport (DAT) overtager flyruten mellem Esbjerg og Aberdeen i Skotland.

Lørdag aften havde den mangeårige operatør af ruten British Midland Regional Limited meddelt, at flyselskabet - som driver forretning under varemærket flybmi - havde indgivet konkursbegæring.

Nu oplyser DAT i en pressemeddelelse, at man har åbnet for booking af selskabets nye rute til Aberdeen fra Esbjerg.

Første flyvning bliver den 25. februar 2019 med priser startende fra 499 kroner en vej, og flybilletter kan allerede nu bookes på www.dat.dk. Bookning igennem Amadeus følger efter hurtigst muligt. Vi flyver mandage, onsdag, torsdag og fredage og regner med at øge yderligere, når sommeren kommer tættere på, hedder det i meddelelsen.

- Det er med stor glæde, at vi åbner flyvninger til Aberdeen, udtaler Jesper Rungholm direktør i DAT, som også flyver på ruten mellem Esbjerg og Stavanger:

- Vi åbnede vores rute til Stavanger i 1996, og siden har vi haft et godt øje til Aberdeen-ruten, som passer perfekt til vores Stavanger-flyvninger, som er en vital del af olieindustriens logistik, fortsætter han.

DAT er et dansk familie ejet flyselskab, der hastigt nærmer sig de 30 år. Med en flåde på 22 fly fra 198 sæders Airbus over de nyeste ATR fly er selskabet Danmarks førende regionale flyselskab. DAT har over 500 ansatte og flyver i 2019 over 600.000 passagerer på vores rute netværk fra Norges vestkyst til Sicilien i syd.