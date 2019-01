Efter køb af kapitalfond: Offshore-institution i Esbjerg skifter navn

Esbjerg: Esbjerg Brandskole. Falck Nutec. Falck Safty Services. Og nu Relyon Nutec.

Brandskolen på Uglviggårdsvej i det østlige Esbjerg har i mange år været lidt af institution i Esbjergs offshoreindustri og tusindvis af ansatte i oliebranchen og havvindmølleindustrien har været på sikkerhedstræningskurser på stedet.

Men nu skifter kursus- og sikkerhedstrænings-faciliteten navn til Relyon Nutec, hedder det i en pressemeddelelse.

Navneskiftet kommer efter, at Falck Safety Services i august sidste år blev købt af kapitalfonden Polaris Private Equity. Kapitalfonden har tidligere meldt ud, at den ser flere tegn på, at olieselskaberne igen skruer op for investeringerne, og det betyder, at flere oliearbejdere skal uddannes i sikkerhed.

Det opsving skal den nye ejer have en bid af.

- Med Polaris Private Equity som nye ejere har vi styrken til at accelerere vores transformation og ekspansion, både med hensyn til vores ydelser og geografisk, udtaler Torben Harring, administrerende direkør i det, der nu hedder Relyon Nutec, i pressemeddelelsen.

I forbindelse med Falcks salg til Polaris Private Equity blev det oplyst, at brandskolen havde 32 fastansatte og cirka 50 deltidsansatte, primært instruktører.

Oprindeligt drev Esbjerg Kommune brandskolen i fællesskab med Falck-koncernen, men i 2002 blev Falck eneejer af skolen.

Relyon Nutec driver 34 centre på tværs af 20 lande, hvor over 250.000 medarbejdere årligt trænes i sikkerhed i olie- og gasindustrien, marine, vedvarende energi og andre højrisiko-brancher.