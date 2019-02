Efter knivstikkeri på Asylcenter: 20-årig fra Chad varetægtsfængslet fire uger

Ved et lukket grundlovsforhør blev en 20-årig mand fra Chad varetægtsfængslet fire uger, sigtet for grov vold på Asylcenter Hviding.

Hviding: Den 20-årige mand fra Chad, der søndag eftermiddag stak to mænd fra Georgien ned med kniv på Asylcenter Hviding, blev mandag kl. 11 fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Esbjerg, sigtet for drabsforsøg mod to georgiske mænd på 39 og 22 år.

De to mænd fra Georgien blev efterfølgende indlagt på henholdsvis Odense Universitets Hospital og Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, og ved et lukket grundlovsforhør blev manden varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for grov vold efter straffelovens paragraf 245.

Den sigtede nægter sig skyldig, men har ikke kæret varetægtsfængslingen.