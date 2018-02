Efter justitsministers udmelding om mere politi i provinsen: Ribe er det åbenlyse eksempel

Esbjerg Kommunes borgmester Jesper Frost Rasmussen(V) finder det interessant, at justitsminister Søren Pape Poulsens(K) torsdag sagde, at han vil have politiet tilbage til provinsen. Folketingskandidat Anders Kronborg håber og tror, der kommer handling bag ordene i forhold til Ribes politi.

- Udmeldingen underbygger til fulde den bekymring, der har været i forhold til at sikre en bedre, lokal politidækning, og her er politiske signaler fra en justitsminister altid gode, siger Jesper Frost Rasmussen, der vil lade justitsministerens udmelding indgå i den evaluering af lokalpolitiet, han til sommer skal have med politidirektør Jørgen Meyer.

Ribe: Justitsminister Søren Pape Poulsens udtalelse torsdag om, at politiet skal tilbage til provinsen, falder godt i tråd med den debat, der lokalt i Ribe har været omkring den kraftige reducering af lokalpolitiet. Ved årsskiftet blev mandskabet på politigården reduceret fra 15 til 3, ligesom Politigården er sat til salg, og for borgmester Jesper Frost Rasmussen(V) kan ministerens udmelding være godt nyt for kommunen.

JydskeVestkysten ville gerne have haft en kommentar fra politidirektør hos Syd- og Sønderjyllands politi, Jørgen Meyer. Dette har ikke været muligt, i det det fra politiets kommunikationshed lyder, at man ikke kommenterer på politiske udmeldinger.

Giver ikke mening

Da omfanget af strukturreformen blev kendt i de sidste måneder af 2017, holdt den daværende viceborgmester et møde med politidirektør Jørgen Meyer, hvor man blev enige om at evaluere den nye reform et halvt år efter, den var trådt i kraft. Det er til sommer, og her vil Jesper Frost Rasmussen bruge Søren Pape Poulsens udmelding i forhold til at justere den lokale bemanding, hvis ikke strukturreformen fungerer optimalt.

Folketingskandidat Anders Kronborg mener, at udmeldingen fra ministeren måtte komme før eller siden, og han håber, at der er handling bag ordene.

- Jeg mener generelt snart, vi bør have en samfundsevaluering fra kommunalreformen og frem, for det har taget overhånd med centralismen, hvor især trygheden i forhold til det danske politi er et godt eksempel. Den åbning, ministeren kommer med nu, bør han sætte handling bag, og det kunne sagtens være med Ribe som det helt åbenlyse eksempel på, hvordan politireformen absolut ikke giver mening. For mig er det helt gak, at Danmarks turistmetropol ikke har en station med et synligt og tilstedeværende politi, siger Anders Kronborg, der mener, det er en meget markant udmelding fra en justitsminister blot to måneder efter, den nye politistruktur er trådt i kraft.

- Det er godt, han er blevet klogere, det vil jeg godt anerkende, og det må jo være, fordi han kan se, at noget er helt galt, siger Anders Kronborg, der på spørgsmålet om, hvorvidt dette helt konkret kan få betydning for en øget bemanding hos lokalpolitiet i Ribe, svarer ja.

- Hvis dette ikke skal tolkes som en engangsforestilling, og hvis justitsministeren vil fremstå som en handlingens mand, så tror jeg på det, siger Anders Kronborg, der er enig med ministeren i, at der bør gøres noget på dette område.

- Centraliseringen er en trist tendens, og han har en grundlæggende pointe, når han siger, at det handler om tryghed, siger Anders Kronborg.