Efter ghetto-gyser: Renovering til 563 millioner i Esbjerg går i gang

- Endelig - nu kan vores helhedsplan, som har været under forberedelse i fem år, realiseres, siger AB-formanden, der i lighed med Danmarks Almene Boliger hen over de forgangne måneder har øvet et hårdt politisk pres for at gøre Folketinget opmærksom på, at ghettoplanens finansiering ville bringe stærkt nødvendige renoveringsarbejder i fare. Således har Poul-Erik Hansen sammen med den lokale S-folketingskandidat Anders Kronborg haft møder med blandt andre folketingsmedlem Kaare Dybvad, Socialdemokratiets boligordfører på Christiansborg, og folketingsmedlem Carl Holst (V), der har været Venstres forhandler på ghettoudspillet.

Det glade budskab kommer fra formanden for Arbejdernes Boligforening (AB), Poul-Erik Hansen, efter at finansieringen af VLAK-regeringens ghetto-plan ellers såede kraftig tvivl om projektets realisering. Nu har Landsbyggefonden imidlertid givet tilsagn om støtte til etape ét af det tre etaper omfattende byggeri, efter at et politisk flertal på Christiansborg har vedtaget en revideret ghettoplan, hvor de almene boligorganisationers opsparede midler i Landsbyggefonden ikke berøres i samme omfang, som der blev lagt op til i regeringens forslag.

Tre års byggeri

- Hvis de almennyttige boligforeninger ikke havde råbt op om, at midlerne fra Landsbyggefonden er lejernes egne penge og derfor særligt bør gå til de absolut nødvendige renoveringsarbejder og ombygninger, så ville tingene have set anderledes ud, tror jeg. Og jeg vil gerne give stor ros til folketingsmedlemmerne for at have været villige til at komme ud og lytte og ved selvsyn konstatere, at der ikke var tale om overdrivelser fra vores side. Jeg er sikker på, at de også syntes, de blev klogere på virkeligheden, siger Poul-Erik Hansen tilfreds.

Landsbyggefonden opdeler støttemidlerne til ABs helhedsplan i tre puljer, og alt i alt støtter Landsbyggefonden renoveringsopgaverne med 421 millioner kroner.

Helhedsplanen for bebyggelsen i Ådalsparken omfatter en renovering af 606 almene boliger, der ved sammenlægning af flere mindre boliger, vil blive reduceret til 509 moderne, fremtidssikrede familieboliger, hvor tilgængeligheden i 118 boliger for beboere med handicap forbedres, ligesom der i nogle opgange etableres elevatorer.

Beboerne orienteres i slutningen af juni om tidsplanen for helhedsplanens udførelse samt planen for genhusning i byggeperioden, der forventes at strække sig over tre år.