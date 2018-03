Efter fund af sprøjtemiddel: Vilslev Vandværk indstiller indvindingen af grundvand

I efteråret kom det frem, at der var fundet sprøjtemiddel i drikkevandet fra Vilslev Vandværk nær Gredstedbro. Nu er det besluttet at indstille indvindingen.

Vilslev: Ved en undersøgelse af drikkevandet fra Vilslev Vandværk fandt man i efteråret en forhøjet mængde af sprøjtemidlet desphenyl-chloridazon. Grænseværdien for indhold af sprøjtemiddel i drikkevandet er på 0,10 mikrogram pr. liter, og i Vilslev målte man det til 0,81 mikrogram pr. liter.

Og tager man altså konsekvensen af nu.

- Som det ser ud nu, har vi valgt at indstille indvindingen af vand, fortæller Jane Andersen, formand for Vilslev Vandværk, som forsyner omkring 150 ejendomme i og omkring Vilslev nær Gredstedbro.

Ved fundet af sprøjtemidlet tilbage i november gav Esbjerg Kommune vandværket en midlertidig dispensation på et år til at sende vandet med rester af sprøjtemiddel over grænseværdien ud til borgerne, som stadigvæk kunne drikke vandet og bruge det i husholdningen. Det blev nemlig vurderet, at der ikke var nogen akut sundhedsfare ved at drikke vandet med den mængde af sprøjtemiddel som var tilfældet i Vilslev.

- Vi kunne have ventet med at lave undersøgelsen af mængden af sprøjtemidlet til dette forår, men vi synes, at vi ligeså godt kunne tage det i opløbet i efteråret sidste år, forklarer Jane Andersen, som også fortæller, at bestyrelsen bag Vilslev Vandværk hurtigt blev enige om at reagere på fundet i undersøgelsen.